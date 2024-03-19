Врачи Мариинской больницы борются за жизнь мужчины, попавшего под поезд в метро

Мужчину, упавшего на пути станции метро «Невский проспект» вечером 19 марта, доставили в Мариинскую больницу. Как стало известно «Фонтанке», врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.



В шоковой реанимации Мариинской больницы врачи делают все возможное, чтобы спасти пострадавшего в метро мужчину. Он находится в крайне тяжелом состоянии.

Его достали из-под поезда. Прибывшая бригада скорой помощи пыталась оказать первую помощь и унесла со станции на носилках. Пациента доставили в ближайшую — Мариинскую больницу. О падении человека на пути и приостановке движения по второй линии в 20:57 сообщила пресс-служба метрополитена Петербурга.