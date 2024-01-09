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    30 января — круглый стол «Медицинское образование и профессиональное развитие: в чем особенность»

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    Медицинское образование, пожалуй, самое длительное среди распространенных специальностей: только на получение диплома специалиста уходит 5,5–6 лет (на очном отделении), потом еще несколько лет ординатуры. Например, в 2023 году в России перешли на 5-летнюю ординатуру по специальности «Пластическая хирургия» — это первая специальность, где срок обучения в ординатуре увеличили с 2 до 5 лет. В перспективе это возможно и для других «сложных» специальностей. При этом специалисты еще во время ординатуры смогут подрабатывать в клиниках.

    Помимо основного обучения врачи должны постоянно подтверждать свою квалификацию и повышать ее. С 1 января начал действовать обновленный порядок прохождения медицинскими и фармацевтическими работниками аттестации. Изменений там не так много: добавлены специалисты с высшим немедицинским образованием, иностранные специалисты смогут пройти аттестацию при наличии стажа работы по специальности в России, изменен и некоторый порядок подачи документов на новую категорию.

    При этом в клиниках проблему с кадрами называют одной из основных, поэтому частично берут образовательные функции на себя. О том, как сейчас устроено образование в медицинской сфере, какие возможности существуют для профессионального развития — поговорим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    — Как вы оцениваете нововведение по ординатуре для пластических хирургов? Ожидаете ли аналогичного увеличения сроков ординатуры для других специальностей? Насколько это оправдано и необходимо?

    — Что, по-вашему, требует перемен в медицинском образовании в настоящее время?

    — Какие возможности для обучения и повышения квалификации врачей сегодня существуют? Есть ли недостаток в курсах, образовательных программах — по каким специальностям?

    — Как взрастить специалиста внутри коллектива — возможности обучения внутри клиники.

    — Использование современных технологий в обучении: VR, искусственный интеллект и т.п. Возможности совершенствования практических навыков с их помощью?

    К участию приглашаются представители медицинских клиник и учреждений, вузов, других образовательных учреждений, профессиональных объединений.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

    Круглый стол пройдет в 16:00 / 30 января 2024 года

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

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