25 января — Круглый стол «Оптимизация бизнеса или незаконное дробление — как не привлекать внимание налоговой»

2023 год ознаменовался чередой громких налоговых скандалов с блогерами, которые, по мнению Федеральной налоговой службы, дробили бизнес и незаконно пользовались льготными налоговыми режимами. Но с такими вопросами сталкиваются не только популярные личности: любой предприниматель, у которого бизнес разделен на несколько юрлиц или ИП может столкнуться с претензиями, если выявляется постоянно взаимодействие между несколькими взаимозависимыми компаниями. Однако эксперты считают, что далеко не каждый случай децентрализации бизнеса можно рассматривать как незаконную оптимизацию. О том, как избежать проблем и что может к ним привести — поговорим на круглом столе.



Вопросы для обсуждения:



— В каких случаях чаще всего у налоговой возникают вопросы к бизнесу, связанные с дроблением?



— Какие последствия может это иметь, если претензии будут доказаны?



— В каких случаях возможно разделить бизнес на несколько юрлиц и ИП и при этом не получить претензий от налоговой? Какое дробление считается законным?



— Реально ли доказать что это не было незаконным дроблением? Есть ли успешные кейсы?



— Как можно законно уменьшить налоги?



К участию приглашаются: юридические компании, налоговые консультанты, банки, представители бизнеса, столкнувшиеся с налоговыми претензиями.

Круглый стол пройдет в 12:00 / 25 января 2024 года



По вопросам участия обращаться:



Долгополова Надежда, тел. +7 (981) 749–48–63, nd@fontanka.ru