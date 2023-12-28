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    25 января — Круглый стол «Оптимизация бизнеса или незаконное дробление — как не привлекать внимание налоговой»

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    2023 год ознаменовался чередой громких налоговых скандалов с блогерами, которые, по мнению Федеральной налоговой службы, дробили бизнес и незаконно пользовались льготными налоговыми режимами. Но с такими вопросами сталкиваются не только популярные личности: любой предприниматель, у которого бизнес разделен на несколько юрлиц или ИП может столкнуться с претензиями, если выявляется постоянно взаимодействие между несколькими взаимозависимыми компаниями. Однако эксперты считают, что далеко не каждый случай децентрализации бизнеса можно рассматривать как незаконную оптимизацию. О том, как избежать проблем и что может к ним привести — поговорим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    — В каких случаях чаще всего у налоговой возникают вопросы к бизнесу, связанные с дроблением?

    — Какие последствия может это иметь, если претензии будут доказаны?

    — В каких случаях возможно разделить бизнес на несколько юрлиц и ИП и при этом не получить претензий от налоговой? Какое дробление считается законным?

    — Реально ли доказать что это не было незаконным дроблением? Есть ли успешные кейсы?

    — Как можно законно уменьшить налоги?

    К участию приглашаются: юридические компании, налоговые консультанты, банки, представители бизнеса, столкнувшиеся с налоговыми претензиями.

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 25 января 2024 года

    По вопросам участия обращаться:

    Долгополова Надежда, тел. +7 (981) 749–48–63, nd@fontanka.ru

    План мероприятий

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