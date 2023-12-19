Остаться в живых. Жители Петербурга второй день пытаются уцелеть на улицах города - видео

«Фонтанка.ру»
«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку...», — завещал нам всем когда-то Иосиф Бродский. И, действительно, сегодня в Петербурге лишний раз этого делать не стоило. Тем, кто всё-таки осмелился выйти на улицу, «Фонтанка» не завидует. И показывает, что там творилось.
Из-за падения наледи с крыш уже серьезно пострадали несколько жителей Петербурга. Один мужчина в Калининском районе погиб. В Выборгском районе на 29-летнюю женщину упала глыба льда, сейчас она находится в больнице с переломом позвоночника.
Еще одна история произошла на улице Жуковского утром в выходные. Петербуржец, направляясь в театр «Тантамарески» с полуторагодовалым ребенком на руках, упал на льду и сломал берцовую кость. Теперь ему предстоит операция, лечиться придется год.
Еще одна глыба льда сошла у дома 37/1 по Новочеркасскому проспекту на женщину с коляской, в которой находился ее двухлетний сын. Удар был такой силы, что у коляски отлетели колеса. Мальчик получил травму головы, его увезли в больницу имени Раухфуса.
Что еще происходит в тающем Петербурге, мы рассказывали в режиме онлайн.