В Петербурге мужчину зарезали в очереди за шавермой. Задержан гражданин Азербайджана

Гражданин Азербайджана подозревается в убийстве 38-летнего жителя Лужского района Ленобласти. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 декабря.



Сам конфликт произошел в воскресенье вечером. Очевидец сообщил о ранении мужчины в кафе «Шаверма» на Южном шоссе, 44В. Приехавшие на место экстренные службы застали истекающего кровью потерпевшего, который умер позднее в НИИ Джанелидзе. Убийца ударил его ножом в грудь.



По подозрению в совершении преступления оперативники задержали 59-летнего приезжего из Азербайджана. Фигурант помещен в ИВС, где ожидает избрания меры пресечения.

