    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -1

    2 м/с, ю-з

    750мм

    95%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd90.42eur98.76

    В Петербурге мужчину зарезали в очереди за шавермой. Задержан гражданин Азербайджана

    960
    8 комментариев

    Гражданин Азербайджана подозревается в убийстве 38-летнего жителя Лужского района Ленобласти. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 декабря.

    Сам конфликт произошел в воскресенье вечером. Очевидец сообщил о ранении мужчины в кафе «Шаверма» на Южном шоссе, 44В. Приехавшие на место экстренные службы застали истекающего кровью потерпевшего, который умер позднее в НИИ Джанелидзе. Убийца ударил его ножом в грудь.

    По подозрению в совершении преступления оперативники задержали 59-летнего приезжего из Азербайджана. Фигурант помещен в ИВС, где ожидает избрания меры пресечения.

    Накануне «Фонтанка» рассказывала о том, как сотрудники полиции не дали улететь из Петербурга гражданину Таджикистана. Его задержали после того, как у клуба в Выборге был ранен в грудь 24-летний молодой человек.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    Гость19 Дек 2023 в 09:29
    ответочка будет?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close