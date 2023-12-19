В Петербурге мужчину зарезали в очереди за шавермой. Задержан гражданин Азербайджана

Гражданин Азербайджана подозревается в убийстве 38-летнего жителя Лужского района Ленобласти. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 декабря.
Сам конфликт произошел в воскресенье вечером. Очевидец сообщил о ранении мужчины в кафе «Шаверма» на Южном шоссе, 44В. Приехавшие на место экстренные службы застали истекающего кровью потерпевшего, который умер позднее в НИИ Джанелидзе. Убийца ударил его ножом в грудь.
По подозрению в совершении преступления оперативники задержали 59-летнего приезжего из Азербайджана. Фигурант помещен в ИВС, где ожидает избрания меры пресечения.
Накануне «Фонтанка» рассказывала о том, как сотрудники полиции не дали улететь из Петербурга гражданину Таджикистана. Его задержали после того, как у клуба в Выборге был ранен в грудь 24-летний молодой человек.