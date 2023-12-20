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    Мы все придумали за вас. 6 идей новогодних подарков для любителей удивлять

    Мы все придумали за вас. 6 идей новогодних подарков для любителей удивлять

    1856
    2 комментария
    Фото: iStock
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    Уже сломали голову мыслями о том, что дарить друзьям, родственникам и коллегам? Не спешите отчаиваться. «Фонтанка», конечно, не Дед Мороз, но фантазировать умеет. Подготовили 6 идей необычных подарков — от впечатляющего до ностальгического.

    Фото: iStock
    Фото: iStock
    Фото: iStock
    Фото: iStock
    Фото: iStock
    1

    Самый петербургский: конструктор с непарадными видами нашего города

    Всем влюбленным в город на Неве в качестве подарка определенно подойдут сувениры с городской тематикой. Например, конструктор с пейзажами непарадного Петербурга, который создает художница Наталья Наниева. Эти композиции однажды сыграли роль новогодних подарков, которые «Фонтанка» подготовила своим партнерам.

    Несколько листов из древесноволокнистой плиты с нанесенным изображением зданий выстраиваются один за другим и образуют перспективу. Подобные игрушки были популярны в Европе в XVIII–XIX веках.

    Первый набор Наталья выпустила осенью 2020 года, и тираж почти мгновенно разошелся. Затем последовали два новых, а потом еще и еще. Во всех конструкторах угадывается «тот самый Петербург»: обшарпанные стены старинных домов, расписанные стрит-артистами гаражи Коломны, Лиговки, Васильевского острова...

    Сейчас в коллекции есть и зимние композиции. С влюбленной парой и Дедушками Морозами, сугробами и сосульками, елкой и праздничным столом — всем, что создает то самое предновогоднее настроение.

    Фото: iStock
    Фото: iStock
    Фото: iStock
    Фото: iStock
    Фото: iStock
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    2

    Самый познавательный: подписка на любимые газеты и журналы

    Тем, для кого выбор одного подарка из сотен вариантов — огромная проблема, рекомендуем универсальное решение. Подарите близкому человеку подписку на любимую газету или тематический журнал.

    Во-первых, для подготовки вам никуда не придется идти: подписку можно оформить на сайте или в мобильном приложении «Почты России». А во-вторых, в каталоге есть издания на любой вкус: научно-популярные, географические, детские, юридические, медицинские, транспортные, развлекательные, литературные, музыкальные…

    Фото: iStock

    Только представьте: ваш близкий будет несколько раз в неделю, месяц или год доставать свежий журнал из почтового ящика и вспоминать о вас. Ну разве это не прекрасно?

    Фото: iStock
    Фото: iStock
    Фото: iStock
    Фото: iStock
    Фото: iStock
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    3

    Самый дружеский: оригинальная транспортная карта

    В качестве бонуса поделимся с вами еще одной идеей петербургского подарка: «Подорожником» с эксклюзивным дизайном. Вариаций расцветки городской транспортной карты уже больше 70: ограниченным тиражом выпускали «Подорожники», посвященные юбилею города, юбилею Победы в Великой Отечественной войне, Чемпионату мира по футболу... Недавно появились карты, выполненные в фирменной символике Международной выставки-форума «Россия», которая будет проходить на ВДНХ в Москве до 12 апреля 2024 года.

    Можно пополнить карту, чтобы хватило на несколько поездок, и подарить, например, знакомым, которые еще ни разу не были в Петербурге, но давно мечтают посетить наш город. Скажите им, что это знак: благодаря вашему подарку они смогут бесплатно добраться до центра города прямиком из аэропорта. Автор этих строк недавно сама подарила «Подорожник» с Петром I подруге, которая живет в Казахстане. Она всё никак не могла приехать к нам, но теперь собирается в Петербург на белые ночи!

    Фото: iStock
    Фото: iStock
    Фото: iStock
    Фото: iStock
    Фото: iStock
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    4

    Самый ностальгический: духи почти как раньше

    Согласитесь: в новогодние праздники мы часто вспоминаем прошлое: подводим итоги года, навещаем старых друзей, смотрим советское кино по телевизору. Хороший подарок тоже может быть ностальгическим — если, конечно, он напоминает о чем-то приятном.

    В коллекции ароматов Элины Арсеньевой — парфюмера, критика, лектора, коллекционера и основательницы петербургских Музея парфюмерии и Школы парфюмеров — есть «реконструированные» духи, созданные по ленинградским и советским рецептам. «Невский ветер» напоминает об аромате «Фрези Грант», выпущенном ленинградской фабрикой «Северное сияние» в 1970-х, «Васильевский остров» — о «Воздухе осени», появившемся в нашем городе в 1980-х.

    Фото: iStock

    Некоторые ароматы — например, тройные духи «Жасминъ», «Фiалка-Роза», «Шипръ» — созданы по восстановленным рецептам XIX века.

    Фото: iStock
    Фото: iStock
    Фото: iStock
    Фото: iStock
    Фото: iStock
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    5

    Самый заботливый: хлебная подписка

    Если хотите сделать хороший подарок, подумайте, как решить одну из проблем того, кому вы собрались его вручать. Вот например: как здорово было бы, если бы каждый день кто-нибудь смог приносить близкому человеку свежие продукты…

    Некоторые городские пекарни готовы еженедельно привозить клиентам домой свежий хлеб по подписке. Просто введите соответствующий запрос в поисковике — и увидите сами. Выбирайте ту, в которой вам больше всего понравится ассортимент, отмечайте любимые позиции в меню, указывайте адрес друзей, родителей или родственников — и оформляйте доставку на них.

    Фото: iStock

    Да, это просто хлеб — ну и что! Зато такой подарок точно не останется неиспользованным.

    Фото: iStock
    Фото: iStock
    Фото: iStock
    Фото: iStock
    Фото: iStock
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    6

    Самый впечатляющий: зимние развлечения

    Если не знаете, какую вещь подарить, дарите эмоции. Всегда легко остановиться на классическом варианте: купить сертификат на СПА-процедуры, оплатить поход в ресторан или билеты в театр. Но можно выбрать и кое-что поэкстремальнее.

    Зимой в Петербурге и окрестностях доступна масса активных развлечений: сноукайтинг, скиджоринг, керлинг, поездки на санях с собачьими упряжками или на сноубайках. «Фонтанка» подробно рассказывала об этом здесь.

    Фото: iStock

    Конечно, некоторые развлечения — например, подледный дайвинг, — доступны только для опытных спортсменов. Но научиться управлять снегоходом получится и за одно занятие. К тому же, вы сможете составить другу или родственнику компанию и повеселиться вместе с ним.

    Фото: iStock
    Фото: iStock
    Фото: iStock
    Фото: iStock
    Фото: iStock
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    Комментарии 2

    Гость20 Дек 2023 в 13:19
    Шляпа какая-то.
    +0−0
    Гость20 Дек 2023 в 13:14
    да....
    лажа...
    +0−0
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