16 января — круглый стол «Кормить, лечить, стричь и не только: что происходит на рынке зоотоваров и услуг для животных»

По данным исследования NielsenIQ, индустрия товаров для животных остается одним из самых динамичных сегментов FMCG, за последний год темпы роста продаж в этой группе выросли на 23,8% в денежном выражении. Помимо самых популярных категорий в товарах — кормов и наполнителей, хозяева питомцев немало тратят на услуги для них — от ветеринарии до груминга и дрессировки. Что влияет на рынок товаров и услуг для животных, и что там происходит, обсудят участники круглого стола «Фонтанки».
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Как развивался рынок зоотоваров и услуг для животных в уходящем году?
- Как изменился уровень цен на товары для животных? А на услуги?
- Как изменилась структура предложения с уходом иностранных брендов? Удалось ли заменить специализированные корма, лекарства и прочее. Есть ли у нас поставщики подобных товаров, производители аналогов?
- С какими сложностями столкнулась индустрия в 2023 году?
- Какие услуги для животных наиболее востребованы и почему?
- Как вы видите будущее рынка зооуслуг и товаров? Каковы его перспективы
К участию приглашаются представители онлайн и офлайн-зоомагазинов, производители товаров для животных, салоны груминга, школы дрессировки, аптеки и гостиницы для животных, ветеринарные клиники
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 16 января 2024 года
Контакты для участия:
Ирина Егорова, +7 (951) 640-88-72, egorova@fontanka.ru