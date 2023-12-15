«Приютил» шестую часть Мурино. Экс-начальник Управления по вопросам миграции Петербурга арестован за нелегалов

Октябрьский райсуд не отпустил домой бывшего начальника по вопросам миграции петербургского главка, которого вернули из Москвы с обвинением в превышении должностных полномочий. По версии следствия, его дружеские отношения помогли получить второй шанс тысячам нарушавших закон нелегалов.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 15 декабря суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Андрея Колесникова. В следственный изолятор его отправили до 12 февраля.
«Колесников и защитник возражали, просили домашний арест», - уточнили в пресс-службе.
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
«Фонтанка» писала, что полковника задержали два дня назад. Собственная безопасность петербургского главка нагрянула в его столичную квартиру через месяц после увольнения.
Колесникову вменили 16,2 тысячи нелегальных мигрантов. По версии следствия, с 30 января 2020 года по конец сентября 2023-го начальник УВМ превышал свои полномочия и по дружбе потворствовал сыну знакомого столичного бизнесмена, с подачи которого на фиктивный миграционный учёт поставили 16, 2 тысячи иностранцев. Это шестая часть Мурино, где, по официальным данным, в начале года проживало порядка 104 тысяч человек.
Согласно материалам, в числе поставленных на учёт были 76 человек, привлекавшихся к уголовной ответственности, в том числе за тяжкие и особо тяжкие преступления. Ещё 3,1 тысячи попадались на административных правонарушениях.