Петербургские вузы заработали на платниках-первокурсниках на 13% больше, чем в прошлом году

По итогам приемной кампании 2023 года в крупные вузы Петербурга зачислили не менее 30 158 студентов на договорную форму обучения. Они заплатили за первый год обучения более 6,62 млрд рублей, что на 13% больше, чем годом ранее, посчитала «Фонтанка».



В прошлом году из-за введения новых правил приема вузы привлекли меньше платников — 27 946 человек , которые заплатили университетам 5,8 млрд рублей.