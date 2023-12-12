Петербургские вузы заработали на платниках-первокурсниках на 13% больше, чем в прошлом году

По итогам приемной кампании 2023 года в крупные вузы Петербурга зачислили не менее
В прошлом году из-за введения новых правил приема вузы привлекли меньше платников —
На первом месте рейтинга «Фонтанки» по «выручке» с первокурсников, поступивших на договорную форму обучения, СПбГУ. В университет зачислили 2292 первокурсника, которые принесли вузу
На втором месте по «выручке» — СПбГЭУ, в рамках приема этого года университет прибавил 6% контрактников и 10,2% — заработанных с них средств в казну университета. Замыкает тройку лидеров северо-западный филиал РАНХиГСа. В вуз прибыли 2279 новоиспеченных первокурсника и принесли альма-матер
По количеству студентов-первокурсников лидирует Университет технологий и дизайна. Туда на первый курс на договорную основу обучения поступили 2503 человека, причем большая их часть на «Дизайн рекламы» — 334 человека.
О том, как в этом году повысились проходные баллы и цены на обучение, как прошел прием этого года и каких изменений ждать в следующем, — в новом рейтинге вузов от «Фонтанки.ру».