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    ФАС заявила о доминирующем положении «Яндекс.Такси» на рынке

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    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала, что сервис «Яндекс.Такси» занимает доминирующее положение в России. Такой вывод был сделан по итогам проведенного анализа рынка, сообщили 27 ноября «Фонтанке» в пресс-службе ведомства.

    При этом случаи злоупотребления таким положением — «повод для анализа экономической обоснованности повышения и принятия мер антимонопольного реагирования», сообщили в ФАС.

    Тем не менее возможные меры реагирования ФАС России ограничены постановлением Правительства РФ от 24 марта 2022 г. № 448. Согласно документу, в «период проведения спецоперации на Украине ФАС России не может применять меры, ограничивающие конкуренцию, в отношении компаний, работающих в сферах, связанных с обороной, безопасностью, обеспечением жизнедеятельности населения», уточнили там.

    «Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу «Яндекса».

    Ранее Москву накрыл мощный снегопад. Из-за «снежной катастрофы» москвичи попытались добраться до работы на такси, однако цены в приложении, по словам жителей, выросли в несколько раз, сообщил столичный портал MSK1.RU.

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    Яндекс ТаксиФАС
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