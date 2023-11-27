ФАС заявила о доминирующем положении «Яндекс.Такси» на рынке

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала, что сервис «Яндекс.Такси» занимает доминирующее положение в России. Такой вывод был сделан по итогам проведенного анализа рынка, сообщили 27 ноября «Фонтанке» в пресс-службе ведомства.

При этом случаи злоупотребления таким положением — «повод для анализа экономической обоснованности повышения и принятия мер антимонопольного реагирования», сообщили в ФАС.

Тем не менее возможные меры реагирования ФАС России ограничены постановлением Правительства РФ от 24 марта 2022 г. № 448. Согласно документу, в «период проведения спецоперации на Украине ФАС России не может применять меры, ограничивающие конкуренцию, в отношении компаний, работающих в сферах, связанных с обороной, безопасностью, обеспечением жизнедеятельности населения», уточнили там.