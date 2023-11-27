Без клюквы и медведей. Из чего состоит современный интерьер в русском стиле

Кварцпаркет хорошо впишется в интерьер в русском стиле Поделиться Поделиться





В вопросах ремонта одни полагаются на собственный вкус, другие копируют. И если первые могут годами продумывать дизайн-проект, то вторые куда быстрее и успешнее справляются с задачей. Никто не мешает брать лучшее, соединять тренды, трансформировать их — и получать уникальный интерьер. Если вам предстоит переделка квартиры или ремонт с нуля, давайте попробуем пойти по этому пути. Читайте, что рекомендуют дизайнеры, и прикидывайте, как это будет смотреться у вас.

Смело ставьте в гостиной комнатные растения, зонируя помещения Поделиться Поделиться





Надежное решение — положиться на выбор профессионалов. А они сейчас говорят только о том, что в обиход триумфально вернулся русский стиль.

Это покрытие не боится воды и грязи, поэтому отлично подойдет для кухни Поделиться Поделиться





Если воспринимать этот тренд буквально, интерьер может получиться чудаковатым: коллекции тарелочек на стенах, кружевная салфетка на комоде… На самом деле, русский стиль совершенно про другое. Его главная примета — природные материалы. Можно избегать визуального шума, морщиться при виде цветочков на постельном белье и отказываться пить чай из самовара. Но если в вашем ремонте первую скрипку играет дерево, он автоматически становится модным.

Кварцпаркет легко укладывать благодаря современной замковой системе Поделиться Поделиться





А-ля рюс XXI века: акцент на естественность и тепло Массивная доска — не единственный вариант для русского стиля. Любоваться древесным рисунком, чувствовать тепло настоящего дуба или ореха можно с кварцпаркетом. Это инновационный пол из натурального дерева со свойствами крепкого камня, который многим помог сделать качественный и красивый ремонт. При этом не нужно мучиться с укладкой. Здесь она очень простая и быстрая благодаря замковой системе: плашки скрепляются легким нажатием до щелчка.

Инновационный пол удачно сочетается с любым стилем Поделиться Поделиться





Чтобы посмотреть, как пол с рисунком натурального дерева будет смотреться в вашей квартире, загрузите реальную фотографию комнаты в бесплатную онлайн-программу 3D-подбора пола и выберите подходящий вам вариант из коллекций кварцпаркета.

Покрытие подходит и для спальни, и для детской Поделиться Поделиться





При желании сначала можно смонтировать теплый пол. Кварцпаркет сочетается с любой системой горизонтального обогрева помещений и готов к температуре до +28°С. Так что можно представить, что у вас в квартире затоплена изразцовая печь, словно в царских покоях. Тепло, исходящее от нового пола, будет особенно кстати зимой. А если живете за городом, можно сделать настоящий камин — и тоже не отказываться от кварцпаркета. Среди других способов добавить в интерьер русский стиль, не перегибая палку, — использовать растения. Это уместная ассоциация с зимним садом. Отделите вазонами место для чтения или рабочий стол. Или можно поиграть текстилем: не обязательно использовать что-то с вышивкой или кружевом, достаточно повесить тяжелые портьеры или, наоборот, воздушные легкие шторы. Главное — из натуральных тканей: льна, хлопка, шелка.



Природный рисунок древесного среза на каждой плашке уникален Поделиться Поделиться





Гулять так гулять: проверяем пол на прочность Ремонт делается на годы, десятилетия. Можно и на всю жизнь — недаром на кварцпаркет действует пожизненная гарантия*. Прочность ему придают уникальные свойства, приобретенные материалом в процессе производства, когда высококачественное дерево соединяется под прессом с основой из каменной крошки.



Прочность и водостойкость камня — такого дерева вы еще не видели Поделиться Поделиться





Водостойкость позволяет укладывать кварцпаркет даже в ванной. И это большой плюс для ценителей гармоничных интерьеров в едином стиле. Использовать напольное покрытие можно по всей квартире или по целому этажу дома: беспороговая укладка возможна на площади до 150 кв.м.

Кварцпаркет органично выглядит в гостиной Поделиться Поделиться





При этом не придется для каждой комнаты подбирать особый пол. На кухне может пролиться сок или упасть кастрюля с супом — плашки не разбухнут от жидкости и не деформируются. В детской можно не переживать за порядок — даже маркеры стираются с кварцпаркета обычной тряпкой, без бытовой химии.

Приглашайте гостей, устраивайте вечеринки и детские праздники, отмечайте новый год все каникулы напролет — покрытие выдержит любой размах веселья. В будни кварцпаркет порадует надежностью, красотой и простотой в уходе, а однажды сделанный ремонт будет выглядеть как новенький даже через несколько лет.

Кварцпаркет можно использовать и дома, и на даче Поделиться Поделиться





Выбирая ремонт в народном духе, надо строить не крестьянскую избу, а как минимум купеческий особняк. Но это уже больше про философию жизни, а не только про вкус. Если же русский стиль надоест, кварцпаркет легко впишется в любой другой — от скандинавского до поп-арта.



Пол из натурального дерева, с которым невозможно прогадать, — это кварцпаркет Поделиться Поделиться





*Пожизненная гарантия действует при соблюдении условий, прописанных в гарантийном листе.

Фотографии предоставлены ООО «Рефлор»

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