Сразу несколько петербуржцев сообщили о беспилотнике, летящем на Парнас

Бдительные жители Петербурга заметили беспилотник в небе 20 ноября. Первое сообщение о парящем устройстве поступило в экстренные службы около десяти утра. Мужчина рассказал, что видел, как дрон летит от Парголово в сторону города. Около трех часов БПЛА увидели еще двое мужчин. Оба заявили, что «птичка» летела над КАД в сторону Парнаса.



Было установлено, что полет беспилотника согласован, летает в небе он не просто так, а выполняет картографические работы.



В октябре «Фонтанка» писала, что в Петербурге истек срок так называемого запрета на использование беспилотников. При желании свой дрон в воздух может поднять любой, но полет необходимо согласовать. В противном случае владельца устройства, застигнутого на месте, могут ждать проблемы — как минимум поездка в отдел полиции.

