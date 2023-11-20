    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -8

    1 м/с, вос

    764мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd88.5eur96.66

    Сразу несколько петербуржцев сообщили о беспилотнике, летящем на Парнас

    7446
    14 комментариев

    Бдительные жители Петербурга заметили беспилотник в небе 20 ноября. Первое сообщение о парящем устройстве поступило в экстренные службы около десяти утра. Мужчина рассказал, что видел, как дрон летит от Парголово в сторону города. Около трех часов БПЛА увидели еще двое мужчин. Оба заявили, что «птичка» летела над КАД в сторону Парнаса.

    Было установлено, что полет беспилотника согласован, летает в небе он не просто так, а выполняет картографические работы.

    В октябре «Фонтанка» писала, что в Петербурге истек срок так называемого запрета на использование беспилотников. При желании свой дрон в воздух может поднять любой, но полет необходимо согласовать. В противном случае владельца устройства, застигнутого на месте, могут ждать проблемы — как минимум поездка в отдел полиции.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ18
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 14

    Гость20 Ноя 2023 в 22:16
    НЛО!!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close