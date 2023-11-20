В Петербурге появился первый женский таксопарк

Отдельный женский таксопарк впервые открыли в Петербурге, в бизнес-центре на Свердловской набережной, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «Яндекс.Такси» 20 ноября.



Проект стал ответом на «растущую популярность профессии водителя такси среди женщин», подчеркнули в пресс-службе. Согласно данным внутренней статистики, за 2023 год в «Яндекс.Такси» пришло на 15% больше женщин–водителей, чем годом ранее. При этом число часов, которое женщины проводят на линии, аналогично показателям мужчин.

Проект направлен на поддержку женщин и помощь в адаптации в сфере такси. «Здесь водительницы могут задать необходимые вопросы менеджерам, пройти медицинский осмотр, получить путевой лист и просто провести время в уютной обстановке», — рассказали «Фонтанке». Сервис также специально выделил механиков, которые будут следить за состоянием автомобилей и помогать женщинам проходить техосмотры.