8 декабря — круглый стол «Лидеры о главном. Рынок автомобилей для людей и бизнеса»

По данным Ассоциации Европейского Бизнеса, за 10 месяцев 2023 года продажи новых автомобилей в России выросли на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты отмечают, что в соответствии с динамикой рынка, он может достичь 1 миллиона новых легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам года. Это происходит несмотря на то, что большинство западных брендов официально ушли с российского рынка, закрылись автозаводы, и теперь приобрести новый автомобиль из Европы можно только по параллельному импорту. До повышения ключевой ставки о росте автокредитования отчитывались и банки. При этом в 2023 году официальные дилеры окончательно повернулись в сторону Китая. О том, как завершает 2023 год российский авторынок — поговорим на круглом столе.

