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    8 декабря — круглый стол «Лидеры о главном. Рынок автомобилей для людей и бизнеса»

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    По данным Ассоциации Европейского Бизнеса, за 10 месяцев 2023 года продажи новых автомобилей в России выросли на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты отмечают, что в соответствии с динамикой рынка, он может достичь 1 миллиона новых легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам года. Это происходит несмотря на то, что большинство западных брендов официально ушли с российского рынка, закрылись автозаводы, и теперь приобрести новый автомобиль из Европы можно только по параллельному импорту. До повышения ключевой ставки о росте автокредитования отчитывались и банки. При этом в 2023 году официальные дилеры окончательно повернулись в сторону Китая. О том, как завершает 2023 год российский авторынок — поговорим на круглом столе.

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Как обстоит ситуация с продажей новых автомобилей в 2023 году? Какие марки стали лидерами рынка?
    • Что сейчас производится в России? Каковы шансы запуска остановленных предприятий?
    • Что происходило в 2023 году с ценами на машины?
    • Автокредитование: ставки и условия для новых и подержанных автомобилей. Лизинг. Влияние ключевой ставки на покупку автомобилей.
    • Рынок подержанных автомобилей — какие тенденции превалируют. Есть ли у людей по-прежнему стремление купить подержанного «европейца» вместо нового «китайца»?
    • Будущее российского авторынка в 2024 году: чего ждут покупатели и продавцы?

    К участию приглашаются дистрибьюторы и дилеры автомобилей, банки и лизинговые компании, автосервисы, производители автомобилей

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 8 декабря 2023 года

    Контакты для участия:

    Екатерина Демахина, +7 911 912 4448, ed@fontanka.ru

    План мероприятий

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