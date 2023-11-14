Между двух столиц: что нового посмотреть петербуржцу в Москве и москвичу в Петербурге

Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Жители Петербурга и Москвы довольно часто путешествуют между столицами, и их уже не удивить Красной площадью и Эрмитажем. «(От)Личный Петербург» выбрал пять мест в каждом городе: они показывают, как можно обновить привычное и в старом увидеть новое.



Москва «ГЭС-2»: новая энергия

Фото: пресс-служба Мостуризма Фото: пресс-служба Мостуризма Поделиться Поделиться





Одна из старейших электростанций Москвы была открыта в 1907 году и не доработала всего год до своего 100-летия — полностью ее закрыли в 2006 году. Новая история места началась в 2015-м, когда здание решили превратить в современный культурный центр. Дом культуры «ГЭС-2» открыл свои двери в 2021 году — и сегодня это современный примечательный объект в центре Москвы.



После реконструкции здание обрело исторический внешний вид при полном переосмыслении внутреннего пространства. Ажурные металлические конструкции и трубы сохраняют воспоминания об индустриальном прошлом, а стеклянная крыша машинного зала, солнечные батареи и сбор дождевой воды для дальнейшего использования — это уже приметы нового времени. Рядом со зданием шумит березовая роща на крыше городского паркинга — это еще одна точка соприкосновения природы и индустрии.

Сюда можно прийти, чтобы погрузиться в атмосферу творчества и созерцания своего внутреннего мира, почитать книги в библиотеке, посмотреть фильм в кинозале, выпить кофе, поиграть в настольные игры, посетить мастерские и сотворить там что-то свое. Экскурсии здесь проводят в форме медиации: каждый посетитель становится полноценным участником диалога, и в процессе исследования пространства формируется собственное представление о том, в чем ценность «ГЭС-2» именно для этого человека.



«Зотов»: от хлеба к зрелищам

Фото: пресс-служба центра «Зотов» Фото: пресс-служба центра «Зотов» Фото: пресс-служба центра «Зотов» Фото: пресс-служба центра «Зотов» Фото: пресс-служба центра «Зотов» Поделиться Поделиться





Хлебозавод-автомат №5, открывшийся на Ходынской улице в 1931 году, ознаменовал переход к новой философии выпечки хлеба: из домашнего и душевного он стал централизованным, массовым, но все столь же жизненно необходимым продуктом. Всего по проекту инженера Георгия Марсакова в Москве было построено 5 заводов с кольцевым конвейером (ещё 2 — в Петербурге, но об этом позже).



Когда технологии и потребности в выпечке хлеба изменились, заводы начали закрываться. Но оставить без внимания столь харизматичные цилиндрические здания эпохи конструктивизма было бы непростительной ошибкой для столицы. Реконструкция Хлебозавода №5 началась в 2018 году, а сегодня это культурный центр, ставший центром современного жилого квартала. Посетить его стоит хотя бы для того, чтобы оценить масштабы здания, ощутить, как менялось пространство за прошедшие годы: тут можно увидеть и «родную» кирпичную кладку, и силикатный кирпич 90-х, и бетонный потолок с заплатками — при реконструкции старались по максимуму сохранить все наслоения времени. И, конечно, остался весь конструктив — с радиальными балками, лестницами и круглыми помещениями. Преемственность есть и в названии: имя наркома промышленности Зотова хлебозавод получил еще в 1978 году, и новый культурный центр сохранил его.



Сейчас центр «Зотов» находится в авангарде культуры: выставки и лекции, книжный клуб и архивные ленты в кинотеатре «Зотов. Кино», мастер-классы для детей и взрослых, концерты экспериментальной и авангардной музыки. Можно здесь посмотреть и современные киноленты, организовать встречу. Центр — для всех, кто открыт для современного искусства.



Еще один вариант приспособления к современному использованию — арт-пространство «Хлебозавод» на Новодмитровской улице, где сосредоточены авторские магазины, кафе.

Фото: Мария Мокейчева Фото: пресс-служба Мостуризма Фото: пресс-служба Мостуризма Поделиться Поделиться





Парк Зарядье: страна в миниатюре

Фото: пресс-служба Мостуризма Фото: пресс-служба Мостуризма Фото: пресс-служба Мостуризма Поделиться Поделиться





Глотком свежего воздуха в центре столицы это место недалеко от Московского Кремля стало не так давно — парк открылся в 2017 году. А до тех пор чего там только не было: поселения купцов, самая большая гостиница мира — «Россия», а потом самый большой пустырь на месте снесенного отеля. И только в 2012 году решено было разбить на территории в 13 гектаров парк. В последние 6 лет он стал, пожалуй, второй точкой притяжения туристов после Красной площади.



В первую очередь это уникальное собрание растений из разных регионов нашей страны и климатических зон, которые в естественной среде никогда бы не встретились. От лугов и смешанных лесов — до тундры и степи. Всего здесь высажено более миллиона, в том числе 760 деревьев, 7000 кустарников, 860 тыс. многолетников. И каждый год их дополняют около 150 тыс. однолетних растений.

Примечательно, что многие из них растут не на земле, а на крышах павильонов, скрытых в «холмах» Зарядья. В них расположены «Медиацентр», в котором можно отправиться в 5D-полет над Москвой или даже над всей Россией, «Заповедное посольство», где проводятся научные программы для детей и взрослых, а также подземный музей с временными выставками.

Здесь же, на пути от Кремля, расположился флагманский Туристическо-информационный центр, где сотрудники помогут гостям сориентироваться в российской столице, снабдят бесплатными картами и предложат оригинальный маршрут путешествия.



«Депо»: есть, где есть

Фото: пресс-служба Мостуризма Фото: пресс-служба Мостуризма Фото: пресс-служба Мостуризма Поделиться Поделиться





Переосмысление исторических объектов (или реконцепция) идет как в духовном, так и в более практичном направлении. Наиболее яркий пример в Москве сегодня — это фудмолл «ДЕПО», занимающий помещения бывшего Миусского трамвайного парка. Сейчас здесь представлено 75 ресторанных концепций, 60 фермерских лавок и магазинов, 12 ресторанов, груминг-салон, салон красоты. Также здесь проходят концерты и культурные события.

Такой поворот от индустрии к lifestyle позволил сохранить великолепные краснокирпичные здания первого в стране трампарка, построенного в 1908–1911 годах. Даже название осталось прежним, только раньше депо было транспортным, а стало — гастрономическим. До появления в Петербурге в здании Варшавского вокзала фудмолла «Vokzal 1853» московское «Депо» считалось крупнейшим средоточием заведений общепита.



Павильон «Умный город»: технологии в деле

Фото: Павильон «Умный город» на ВДНХ Фото: Павильон «Умный город» на ВДНХ Фото: Павильон «Умный город» на ВДНХ Фото: Павильон «Умный город» на ВДНХ Поделиться Поделиться







Когда произносят ВДНХ, то перед глазами большинства людей неизбежно возникают образы «Рабочего и колхозницы», фонтана «Дружба народов» и павильонов союзных независимых республик. Между тем, стоит отойти несколько шагов с центральной аллеи, как мы погружаемся в мир современной Москвы с достижениями XXI века.

Внутри павильона «Умный город» сконцентрированы инновации, уже внедренные или развивающиеся в столице. Здесь можно совершить виртуальную поездку на беспилотном такси и протестировать биометрическую оплату проезда, сыграть в «Тетрис» холодильниками и стиральными машинками и заодно узнать, как их утилизировать с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей», внедриться в центр управления городом, выбрать профессию для школьника и даже просканировать свое тело на предмет каких-то заболеваний (правда, заболевания будут тоже виртуальными, зато лечить их потом не придется).



Именно здесь можно оценить, насколько цифровые технологии уже проникли в жизнь москвичей и насколько широки предоставляемые ими возможности.

Санкт-Петербург

Левашовский хлебозавод: культура и память

Фото: Сергей Михайличенко/ «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/ «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге по проекту Георгия Марсаков тоже строили хлебозаводы. Один из них работает до сих пор (хоть и по другой технологии), а вот Левашовский был остановлен в начале 2000-х и так и оставался до 2016 года, пока не появилась идея реконструировать памятник конструктивизма. Избавив здание от «наростов» в виде пристроек позднего советского и российского времен, ему вернули изначальный желтый цвет, восстановили трубу, а вокруг разбили сквер.

В преобразованном виде он открылся в 2023 году — в год своего 90-летия. Общедоступная часть после реконструкции представлена, в первую очередь, творческой котельной — раньше она была настоящей. Во время реконструкции пришлось исследовать 35 тысяч кирпичей, чтобы заменить недостающие. Венчает это пространство деревянный купол, обеспечивающий акустику, достойную любого оперного зала. Тут проходят концерты, выставки, тематические встречи, а также разместилась школа Masters, которая проводит мастер-классы и занятия для детей и взрослых.

Историю хлебозавода — и хлебопечения в целом — можно увидеть на выставке в центральной ротонде на первом этаже.

Левашовский хлебозавод продолжал печь хлеб во время блокады, не останавливаясь ни на день. В память об этом, а также обо всех жителях окрестных кварталов в новом комплексе создан блокадный мемориал, который начинается как классическая парадная в доме на Петроградской стороне, а внутри, за дверью «коммуналки», звучат имена и фамилии всех местных жителей, погибших во время блокады: всего 3411 человек из 174 домов.



«Севкабель порт»: творческие берега

Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Превращение заводов в общественные пространства — тренд последнего времени. И одним из флагманов в Петербурге стал старейший кабельный завод страны, основанный в 1879 году. Решение модернизировать площади и превратить его в общественно-культурное пространство приняли в 2017 году, и преображение этого пространства идет до сих пор.

В бывших заводских корпусах расположены магазины и кафе, творческие мастерские и детские зоны, проводятся различные выставки и концерты — всего на территории и в пространствах «Севкабель Порта» проходит более 700 событий в год.



«Севкабель порт» — место для тех, кто любит атмосферные прогулки, красивые виды и яркие фотографии. Самое популярное место летом — барная линия с видом на залив, а также причал, который полностью оправдывает наличие в названии слова «порт»: именно отсюда курсирует водный маршрут в центр города. Зимой же центром притяжения становится «Каток у моря», где можно романтично прокатиться и выпить согревающий напиток.

Остров фортов: морские истории

Фото: пресс-служба АНО «Остров фортов» Фото: пресс-служба АНО «Остров фортов» Фото: пресс-служба АНО «Остров фортов» Фото: пресс-служба АНО «Остров фортов» Поделиться Поделиться





Кронштадт долгое время оставался закрытым военным городом, до которого было сложно добраться, а исторические форты — разрушались. Однако всего за пару последних лет здесь появилось комфортное общественное пространство, посвященное военно-морской тематике.



Первым летом 2020 года открылся для посетителей музейно-исторический парк с Аллеей героев, прогулочными зонами, качелями и детской площадкой. И довольно быстро вызвал интерес как у горожан, так и у туристов. Летом 2023 года начал работу Музей военно-морской славы. Главным его экспонатом стала подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол», которую транспортировали в Кронштадт с базы Северного флота. После завершения реконструкции посетители смогут увидеть ее «сердце» — пульт ГЭУ, а также полномасштабный макет главной энергетической установки в реакторном отсеке. Дополнят картину архивные фотографии, письма и документы подводников.

Добираться летом сюда удобнее всего по воде: маршрут до Кронштадта возродили в 2021 году — сначала на метеорах. В 2023 году на линию вышли новые скоростные катамараны, построенные специально для тех, кто едет в «Остров фортов».



Vokzal 1853: еда и не только

Фото: Валентин Егоршин/ «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/ «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/ «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Не только в Москве бывшие транспортные предприятия становятся фудмоллами — в Петербурге пальму первенства у московского «ДЕПО» по масштабам перехватил Vokzal 1853, открывшийся в конце 2022 года в здании Варшавского вокзала. Впрочем, по прямому назначению здание не использовалось уже довольно давно, с 2001 года. Какое-то время на его путях демонстрировали железнодорожную технику, думали о том, чтобы создать тут музей... В итоге здание стало торговым центром, а затем — фудмоллом.

Сегодня здесь на площади 34 тыс. кв. м разместились 90 ресторанных концепций, магазин с одеждой российских дизайнеров, а также большая и малая сцены, где почти каждый день что-то происходит: от концертов известных исполнителей до детских и взрослых мастер-классов.



Что ж, трампарк был, вокзал был — ждем теперь фудмолл в здании аэропорта, не меньше.

Гранд-макет Россия: все, как на ладони

Самый большой макет в России занимает площадь более 800 кв. м, на которых раскинулась вся страна — от Дальнего Востока до побережья Балтийского моря. Большинство регионов — кроме Москвы, Петербурга и Калининграда — представлены собирательными образами. Здесь не скопировали точно известные сооружения, а, скорее, передали жизнь страны в полном ее многообразии.



Любимое занятие посетителей — находить необычные жанровые сценки. Например, тут можно разглядеть машину, припаркованную на газоне, на хозяина которой ругаются соседи, мужчину в нижнем белье, которого выгнала из дома жена. Есть тут даже летающая тарелка с маленькими зелеными человечками.



Каждые 15 минут день сменяет ночь, а на макете все время движутся люди, автомобили, поезда — здесь проложено почти 2,5 км путей. Кстати, единственная «пробка» на дорогах — в Петербурге.

