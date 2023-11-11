    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 5

    2 м/с, южн

    756мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.05eur98.32

    В Бокситогорске прогулка школьницы с братом по заброшке закончилась в реанимации

    2378
    1 комментарий

    Переломанную школьницу увезли в больницу после прогулки в Бокситогорском районе Ленинградской области. По предварительным данным, она разбилась, исследуя городские руины с младшим братом.

    14-летняя пациентка с травматическим шоком и переломами оказалась в реанимации накануне вечером, стало известно «Фонтанке» 11 ноября. В областном Следственном комитете уточнили, что в настоящее время угрозы для её жизни нет, состояние стабильно тяжёлое.

    По предварительной информации, пятничный вечер ученица восьмого класса проводила со сводным братом на Южной улице в Бокситогорске. Дети гуляли по заброшенному зданию, на пятом этаже у неогороженного края девочку подвело равновесие.

    Все обстоятельства случившегося выясняет Следственный комитет. Прокуратура Ленобласти проверит в том числе действия должностных лиц, ответственных за систему профилактики.

    По данным «Фонтанки», пострадавшая девочка — средний ребёнок в полной семье. На учёты она не попадала, но отец привлекался к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Девочка разбилась
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ7

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close