В Бокситогорске прогулка школьницы с братом по заброшке закончилась в реанимации

Переломанную школьницу увезли в больницу после прогулки в Бокситогорском районе Ленинградской области. По предварительным данным, она разбилась, исследуя городские руины с младшим братом.



14-летняя пациентка с травматическим шоком и переломами оказалась в реанимации накануне вечером, стало известно «Фонтанке» 11 ноября. В областном Следственном комитете уточнили, что в настоящее время угрозы для её жизни нет, состояние стабильно тяжёлое.

По предварительной информации, пятничный вечер ученица восьмого класса проводила со сводным братом на Южной улице в Бокситогорске. Дети гуляли по заброшенному зданию, на пятом этаже у неогороженного края девочку подвело равновесие.