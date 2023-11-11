В Бокситогорске прогулка школьницы с братом по заброшке закончилась в реанимации

Переломанную школьницу увезли в больницу после прогулки в Бокситогорском районе Ленинградской области. По предварительным данным, она разбилась, исследуя городские руины с младшим братом.
14-летняя пациентка с травматическим шоком и переломами оказалась в реанимации накануне вечером, стало известно «Фонтанке» 11 ноября. В областном Следственном комитете уточнили, что в настоящее время угрозы для её жизни нет, состояние стабильно тяжёлое.
По предварительной информации, пятничный вечер ученица восьмого класса проводила со сводным братом на Южной улице в Бокситогорске. Дети гуляли по заброшенному зданию, на пятом этаже у неогороженного края девочку подвело равновесие.
Все обстоятельства случившегося выясняет Следственный комитет. Прокуратура Ленобласти проверит в том числе действия должностных лиц, ответственных за систему профилактики.
По данным «Фонтанки», пострадавшая девочка — средний ребёнок в полной семье. На учёты она не попадала, но отец привлекался к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.