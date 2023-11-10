В Госдуму внесли законопроект о наказании добровольцев за преступления на службе

Добровольцев хотят наказывать в соответствии с УК РФ за преступления, ответственность за которые наступает во время мобилизации, военного положения, в военное время, в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий. То есть действие статей УК РФ, прежде касавшихся только военнослужащих, будут распространены и на участников добровольческих формирований. В пятницу, 10 ноября, соответствующий законопроект зарегистрирован и направлен председателю и в комитеты Госдумы.



Как сказано в пояснительной записке, добровольческие формирования обеспечиваются вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами, они наравне с военнослужащими ВС РФ участвуют в боевых действиях. Но не несут уголовной ответственности «за отказ от выполнения задач в условиях боевых действий, самовольное оставление мест выполнения задач, утрату или намеренное приведение в негодность вооружения и военного имущества, за нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, а также за добровольную сдачу в плен и другое».

