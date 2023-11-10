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    В Госдуму внесли законопроект о наказании добровольцев за преступления на службе

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    Добровольцев хотят наказывать в соответствии с УК РФ за преступления, ответственность за которые наступает во время мобилизации, военного положения, в военное время, в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий. То есть действие статей УК РФ, прежде касавшихся только военнослужащих, будут распространены и на участников добровольческих формирований. В пятницу, 10 ноября, соответствующий законопроект зарегистрирован и направлен председателю и в комитеты Госдумы.

    Как сказано в пояснительной записке, добровольческие формирования обеспечиваются вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами, они наравне с военнослужащими ВС РФ участвуют в боевых действиях. Но не несут уголовной ответственности «за отказ от выполнения задач в условиях боевых действий, самовольное оставление мест выполнения задач, утрату или намеренное приведение в негодность вооружения и военного имущества, за нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, а также за добровольную сдачу в плен и другое».

    Сейчас в зависимости от характера и тяжести совершенного правонарушения они привлекаются к дисциплинарной, административной, материальной, гражданско-правовой и уголовной ответственности в соответствии со статьей 28 № 76-ФЗ от 27 мая 1998 года «О статусе военнослужащих» и другими федеральными законами.

    Однако в проекте, разработанном главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым, предлагается ввести ответственность именно за уголовные правонарушения, совершенные при выполнении задач в составе добровольческих формирований.

    Этот проект предлагается в одном пакете с проектом ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального конституционного закона «О военных судах», необходимых для уточнения подсудности таких уголовных дел.

    Это уже второй вариант документа — он доработан с учетом официальных замечаний правительства и Верховного суда РФ.

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