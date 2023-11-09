В Новосибирской области мужчина держал на цепи приятеля, не захотевшего становиться бизнесменом

Жителя Маслянинского района Новосибирской области обвиняют в том, что он посадил приятеля на цепь. Таким образом он пытался «вразумить» мужчину и мотивировать заняться бизнесом. Итогом стали уголовные дела о незаконном лишении свободы (
Инцидент произошел в апреле этого года в частном доме поселка Маслянино, в котором мужчины коротали время за выпивкой. Следствие полагает, что обвиняемый предложил своему приятелю зарегистрироваться в статусе индивидуального предпринимателя. Того идея не вдохновила, в итоге мужчины поругались. Несостоявшийся ИП попытался буквально ногами уйти от конфликта, но обвиняемый его остановил парой ударов кулаком в лицо.
На ноге потерпевшего оказалась металлическая цепь, а сам он очутился в подвале, пристегнутый к лестнице. Затем обвиняемый закрыл погреб и продолжил распивать спиртное, сказав потерпевшему, что сидеть в погребе придется до утра.
Через некоторое время мужчина решил выпустить своего друга из погреба, но далеко тот не ушел и очутился пристегнутым к батарее уже в комнате. В итоге потерпевший смог освободиться и сбежать, когда его приятель наконец уснул. При этом он впопыхах забыл в доме телефон, который обвиняемый решил сдать в ломбард.
Уголовное дело рассмотрит Черепановский районный суд Новосибирской области.