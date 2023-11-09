В Новосибирской области мужчина держал на цепи приятеля, не захотевшего становиться бизнесменом

Жителя Маслянинского района Новосибирской области обвиняют в том, что он посадил приятеля на цепь. Таким образом он пытался «вразумить» мужчину и мотивировать заняться бизнесом. Итогом стали уголовные дела о незаконном лишении свободы ( ч. 1 ст. 127 УК РФ) и краже ( п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Подробности сообщает прокуратура региона 9 ноября.

Инцидент произошел в апреле этого года в частном доме поселка Маслянино, в котором мужчины коротали время за выпивкой. Следствие полагает, что обвиняемый предложил своему приятелю зарегистрироваться в статусе индивидуального предпринимателя. Того идея не вдохновила, в итоге мужчины поругались. Несостоявшийся ИП попытался буквально ногами уйти от конфликта, но обвиняемый его остановил парой ударов кулаком в лицо.

