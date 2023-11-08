В Доме кино презентуют «Вишню на торте» — мемуары Игоря Масленникова

В четверг, 9 ноября, в петербургском Доме кино представят мемуары Игоря Масленникова «Вишня на торте. Прощание с эпохой». Это последняя книга режиссера.

Вечер посетят ученики и коллеги Масленникова и расскажут о нем самом, об эпохе и о «Вишне на торте». Будут как разговоры о серьезном, так и шутки.

«Какие бы упрямые диктаторы ни попадались иной раз среди кинорежиссеров, все равно наше искусство коллективное», — пишет Масленников в своей книге.



Встреча начнется в 20:00. После презентации книги состоится показ фильма «Письма к Эльзе», который режиссер называл своим любимым.

