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    В Доме кино презентуют «Вишню на торте» — мемуары Игоря Масленникова

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    В четверг, 9 ноября, в петербургском Доме кино представят мемуары Игоря Масленникова «Вишня на торте. Прощание с эпохой». Это последняя книга режиссера.

    Фото: обложка книги
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    Вечер посетят ученики и коллеги Масленникова и расскажут о нем самом, об эпохе и о «Вишне на торте». Будут как разговоры о серьезном, так и шутки.

    «Какие бы упрямые диктаторы ни попадались иной раз среди кинорежиссеров, все равно наше искусство коллективное», — пишет Масленников в своей книге.

    Встреча начнется в 20:00. После презентации книги состоится показ фильма «Письма к Эльзе», который режиссер называл своим любимым.

    Масленников снял такие ленты, как «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Зимняя вишня», «Пиковая дама» и «Завтра, третьего апреля». Режиссер скончался осенью прошлого года в возрасте 90 лет.

    Вход свободный, 12+

    Елена Васильева

    Фото: обложка книги

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