Веб-дизайнер из Мурино пропал между Кипром и Сибирью

Жительница Мурино заявила в полицию о таинственном исчезновении своего 33-летнего сына — китаиста, работающего в последние годы веб- и UX- дизайнером. В последний раз женщина общалась с ним, когда тот был на Кипре. Об этом «Фонтанке» стало известно 8 ноября.



В ночь с 4 на 5 октября мужчина должен был вылететь из аэропорта города Ларнака. Далее он должен был лететь в Россию через Ереван. С пересадкой в Петербурге Станислав (так зовут пропавшего) планировал добраться до Красноярска. Сын звонил матери перед вылетом с Кипра, но после пропал и в соцсети не заходил.