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    Веб-дизайнер из Мурино пропал между Кипром и Сибирью

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    Жительница Мурино заявила в полицию о таинственном исчезновении своего 33-летнего сына — китаиста, работающего в последние годы веб- и UX- дизайнером. В последний раз женщина общалась с ним, когда тот был на Кипре. Об этом «Фонтанке» стало известно 8 ноября.

    В ночь с 4 на 5 октября мужчина должен был вылететь из аэропорта города Ларнака. Далее он должен был лететь в Россию через Ереван. С пересадкой в Петербурге Станислав (так зовут пропавшего) планировал добраться до Красноярска. Сын звонил матери перед вылетом с Кипра, но после пропал и в соцсети не заходил.

    Последний пост веб-дизайнер сделал в одной из своих соцсетей в конце сентября.

    «За прошедший год я многое узнал, прочитал и пережил. И, выбравшись из раковины, я создал свою религию святого Бонбона. Главный закон жизни —- любовь! Что такое любовь? Это бесконечность, которая рождается внутри тебя», — написал Станислав.

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