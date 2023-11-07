Глава МВД Колокольцев предложил ужесточить правила приема иностранцев в гражданство России

Представляющих угрозу общественной безопасности в РФ иностранцев необходимо выдворять из страны и аннулировать их правовой статус. Об этом 7 ноября заявил глава МВД России Владимир Колокольцев, передает «Интерфакс».



По его словам, также необходимо ужесточить контроль при принятии в российское гражданство, выдаче разрешений на временное проживание и вида на жительство.



По мнению министра, необходимо принять и дополнительные меры по выявлению лиц, уклоняющихся от прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования.

