Глава МВД Колокольцев предложил ужесточить правила приема иностранцев в гражданство России

Представляющих угрозу общественной безопасности в РФ иностранцев необходимо выдворять из страны и аннулировать их правовой статус. Об этом 7 ноября заявил глава МВД России Владимир Колокольцев, передает «Интерфакс».
По его словам, также необходимо ужесточить контроль при принятии в российское гражданство, выдаче разрешений на временное проживание и вида на жительство.
По мнению министра, необходимо принять и дополнительные меры по выявлению лиц, уклоняющихся от прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования.
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что в России прорабатывается возможность ввести обязательное приобретение мигрантами полисов добровольного медицинского страхования для своих детей.
Также стало известно, что в России изменят миграционное законодательство, чтобы исключить фиктивные браки, которые заключают для проживания на территории страны. Такой законопроект 1 ноября внесли в Госдуму сенаторы Андрей Клишас, Юрий Валяев, Ирина Рукавишникова и депутат Виктор Водолацкий. В документе предлагается выдавать иностранцу разрешение на временное проживание или вид на жительство, если он состоит в браке и проживает с гражданином России не менее двух лет. Раньше срок в статье закона не обозначался. Кроме того, продлевать визу иностранному гражданину можно будет только на срок до одного года.