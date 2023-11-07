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    Глава МВД Колокольцев предложил ужесточить правила приема иностранцев в гражданство России

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    Представляющих угрозу общественной безопасности в РФ иностранцев необходимо выдворять из страны и аннулировать их правовой статус. Об этом 7 ноября заявил глава МВД России Владимир Колокольцев, передает «Интерфакс».

    По его словам, также необходимо ужесточить контроль при принятии в российское гражданство, выдаче разрешений на временное проживание и вида на жительство.

    По мнению министра, необходимо принять и дополнительные меры по выявлению лиц, уклоняющихся от прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования.

    Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что в России прорабатывается возможность ввести обязательное приобретение мигрантами полисов добровольного медицинского страхования для своих детей.

    Также стало известно, что в России изменят миграционное законодательство, чтобы исключить фиктивные браки, которые заключают для проживания на территории страны. Такой законопроект 1 ноября внесли в Госдуму сенаторы Андрей Клишас, Юрий Валяев, Ирина Рукавишникова и депутат Виктор Водолацкий. В документе предлагается выдавать иностранцу разрешение на временное проживание или вид на жительство, если он состоит в браке и проживает с гражданином России не менее двух лет. Раньше срок в статье закона не обозначался. Кроме того, продлевать визу иностранному гражданину можно будет только на срок до одного года.

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    Комментарии 21

    Гость07 Ноя 2023 в 16:48
    Взятки будут больше .
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