«Если отъезд, то только туда». Андрей Кураев рассказал, куда устремится и почему считает, что в России небезопасно

Лишенный сана Андрей Кураев рассказал «Фонтанке», по какой стране скучал с детства и почему оставаться в России он считает опасным.
«Мое детство прошло в Праге, — напомнил он. — Потом были десятилетия, когда я не мог туда приехать. В восьмидесятые годы я был невыездным семинаристом. В девяностые железный занавес сменился на долларовый: просто не было денег для туризма. И только в конце девяностых годов появилась возможность побывать в Праге на одной «русскомирской» конференции. Все советские люди, которые несколько лет прожили в Праге, мечтают туда вернуться. И я не исключение».
При этом Кураев объяснил, что желание сочетается в нем с нежеланием, потому что переезд — не добровольный. «И всё же, если отъезд, то только туда», — заключил он.
Оставаться в России, по мнению религиозного и общественного деятеля, ему «небезопасно». Причин такого своего суждения он назвал несколько. Среди них — то, что, по его мнению, «современная судебная практика Российской Федерации не знает оправдательных приговоров», а «инициатива репрессалий может исходить от частных лиц» — и донос может написать любой «сознательный гражданин».
«В-третьих, еще одна новинка: в числе доносчиков теперь нередки православные активисты, — перечислил Андрей Кураев. — В-четвертых, в нормах современного уголовного права царит полная вкусовщина. Ведь якобы оскорбленные религиозные «чувства» не подлежат никакой проверке».
Кроме того, Кураева взволновала современная трактовка слов «дискредитация» и «клевета». «Намерение ввести в заблуждение перестало считаться необходимым признаком для квалификации деяния как клеветы. Всё, что отличается от официального пресс-релиза Министерства обороны, — «клевета», — предположил он.
Полное интервью с Андреем Кураевым читайте на «Фонтанке».