«Если отъезд, то только туда». Андрей Кураев рассказал, куда устремится и почему считает, что в России небезопасно

Лишенный сана Андрей Кураев рассказал «Фонтанке», по какой стране скучал с детства и почему оставаться в России он считает опасным.



«Мое детство прошло в Праге, — напомнил он. — Потом были десятилетия, когда я не мог туда приехать. В восьмидесятые годы я был невыездным семинаристом. В девяностые железный занавес сменился на долларовый: просто не было денег для туризма. И только в конце девяностых годов появилась возможность побывать в Праге на одной «русскомирской» конференции. Все советские люди, которые несколько лет прожили в Праге, мечтают туда вернуться. И я не исключение».