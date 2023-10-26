5 декабря - круглый стол «Итоги года: медицинское сообщество»

Накануне Нового года мы приглашаем представителей частной медицины Санкт-Петербурга подвести итоги года и поделиться своими впечатлениями от прошедших месяцев. Рассказать, что изменилось, какие новшества появились в медицине, как развивался рынок медицинских услуг города, на что ориентируются пациенты, выбирая клинику для лечения.



Вопросы для обсуждения:



- Какие тренды были актуальными в 2023 году?



- Как менялся рынок медицинских услуг в разных направлениях?



- С какими основными вызовами в 2023 году вы столкнулись?



- Какие достижения в медицине в этом году вы можете отметить?

