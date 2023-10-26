5 декабря - круглый стол «Итоги года: медицинское сообщество»

Накануне Нового года мы приглашаем представителей частной медицины Санкт-Петербурга подвести итоги года и поделиться своими впечатлениями от прошедших месяцев. Рассказать, что изменилось, какие новшества появились в медицине, как развивался рынок медицинских услуг города, на что ориентируются пациенты, выбирая клинику для лечения.
Вопросы для обсуждения:
- Какие тренды были актуальными в 2023 году?
- Как менялся рынок медицинских услуг в разных направлениях?
- С какими основными вызовами в 2023 году вы столкнулись?
- Какие достижения в медицине в этом году вы можете отметить?
- Как изменились предпочтения пациентов в 2023 году?
- Прогноз на 2024 год.
Круглый стол предполагает эксклюзивное участие специалистов разных медицинских специальностей, чтобы осветить как можно более широкий круг направлений в медицине.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru