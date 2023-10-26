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    5 декабря - круглый стол «Итоги года: медицинское сообщество»

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    Накануне Нового года мы приглашаем представителей частной медицины Санкт-Петербурга подвести итоги года и поделиться своими впечатлениями от прошедших месяцев. Рассказать, что изменилось, какие новшества появились в медицине, как развивался рынок медицинских услуг города, на что ориентируются пациенты, выбирая клинику для лечения.

    Вопросы для обсуждения:

    - Какие тренды были актуальными в 2023 году?

    - Как менялся рынок медицинских услуг в разных направлениях?

    - С какими основными вызовами в 2023 году вы столкнулись?

    - Какие достижения в медицине в этом году вы можете отметить?

    - Как изменились предпочтения пациентов в 2023 году?

    - Прогноз на 2024 год.

    Круглый стол предполагает эксклюзивное участие специалистов разных медицинских специальностей, чтобы осветить как можно более широкий круг направлений в медицине.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

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