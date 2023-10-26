28 ноября — круглый стол «Чтобы зубы не болели: почему важна гигиена и профилактика»

О том, что чистить зубы надо два раза в день, знают все, но далеко не все чистят. А некоторые чистят — но плохо. Между тем, по мнению врачей, здоровье зубов во много зависит именно от гигиены. О том, какой должна быть гигиена и какие еще методы профилактики — поговорим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
1) Почему не все, кто плохо чистит зубы, страдает от кариеса? К чему может привести плохая гигиена зубов?
2) Домашняя гигиена зубов — важно ли, чем чистить зубы?
3) Ершики, зубная нить, монопучковые щетки и ирригатор — что должно быть дома обязательно, а без чего можно и обойтись?
4) Как часто необходимо проводить профессиональную гигиену зубов? Какие методы используются для чистки зубов в стоматологии?
5) Какие еще методы профилактики болезни зубов существуют? Насколько они эффективны?
6) Как новые технологии помогают в вопросах гигиены и профилактики.
К участию приглашаются: врачи стоматологи, гигиенисты, производители средств гигиены для полости рта.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru