28 ноября — круглый стол «Чтобы зубы не болели: почему важна гигиена и профилактика»

О том, что чистить зубы надо два раза в день, знают все, но далеко не все чистят. А некоторые чистят — но плохо. Между тем, по мнению врачей, здоровье зубов во много зависит именно от гигиены. О том, какой должна быть гигиена и какие еще методы профилактики — поговорим на круглом столе.



Вопросы для обсуждения:



1) Почему не все, кто плохо чистит зубы, страдает от кариеса? К чему может привести плохая гигиена зубов?



2) Домашняя гигиена зубов — важно ли, чем чистить зубы?



3) Ершики, зубная нить, монопучковые щетки и ирригатор — что должно быть дома обязательно, а без чего можно и обойтись?

