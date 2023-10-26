13 ноября - круглый стол «Полный чек-ап: как проверить весь организм и не сойти с ума»

Герой книги Дж. К. Джерома прочитал медицинский справочник и нашел у себя все болезни, кроме родильной горячки. Полный чек-ап организма дает более объективную информацию, но и его надо проходить грамотно, чтобы не стать воплощением поговорки, что «здоровых людей нет, а есть недообследованные». О том, на чем сосредоточиться и как часто проходить диагностику, чтобы не пропустить что-то серьезное — поговорим на круглом столе.
Вопросы:
1. Понятие полного чек-апа: что в него входит, что нужно проверять в первую очередь? Как получить наиболее полную информацию, не превращая жизнь в поход по врачам?
2. К какому специалисту нужно идти в первую очередь? Что можно успеть сделать за один день?
3. Самые важные показатели крови. Какие еще анализы стоит сдать в рамках чек-апа?
4. Узи, рентген и другие инструментальные исследования в рамках чек-апа — куда смотреть в первую очередь?
5. Представители каких профессий нуждаются в чек-апе больше всего? Насколько эффективны и показательны профосмотры, медосмотры и прочие «обязательные» мероприятия? Чем они отличаются от чек-апа для себя?
6. Как часто нужно проверять различные системы и органы?
К участию приглашаются: врачи клиник, представители лабораторий, диагностических центров.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru