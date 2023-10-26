13 ноября - круглый стол «Полный чек-ап: как проверить весь организм и не сойти с ума»

Герой книги Дж. К. Джерома прочитал медицинский справочник и нашел у себя все болезни, кроме родильной горячки. Полный чек-ап организма дает более объективную информацию, но и его надо проходить грамотно, чтобы не стать воплощением поговорки, что «здоровых людей нет, а есть недообследованные». О том, на чем сосредоточиться и как часто проходить диагностику, чтобы не пропустить что-то серьезное — поговорим на круглом столе.



Вопросы:



1. Понятие полного чек-апа: что в него входит, что нужно проверять в первую очередь? Как получить наиболее полную информацию, не превращая жизнь в поход по врачам?

