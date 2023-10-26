21 ноября - круглый стол «Лучше меньше: когда размер груди имеет значение»

Про операции по увеличению груди говорят гораздо чаще. Между тем, уменьшение груди также востребовано среди пациентов пластических хирургов, так как большая грудь не всегда приносит счастье своим обладательницам. О том, что из себя представляет такая операция — поговорим.



Вопросы для обсуждения:



- В каких случаях может возникать необходимость уменьшения и подтяжки груди? Насколько популярна эта операция?



- Какие проблемы вызывает большая грудь?



- Как выполняется операция по уменьшению или подтяжке груди? Влияет ли такая операция на способности к грудному вскармливанию?

