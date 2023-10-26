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    21 ноября - круглый стол «Лучше меньше: когда размер груди имеет значение»

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    Про операции по увеличению груди говорят гораздо чаще. Между тем, уменьшение груди также востребовано среди пациентов пластических хирургов, так как большая грудь не всегда приносит счастье своим обладательницам. О том, что из себя представляет такая операция — поговорим.

    Вопросы для обсуждения:

    - В каких случаях может возникать необходимость уменьшения и подтяжки груди? Насколько популярна эта операция?

    - Какие проблемы вызывает большая грудь?

    - Как выполняется операция по уменьшению или подтяжке груди? Влияет ли такая операция на способности к грудному вскармливанию?

    - Особенности реабилитации и восстановления после операции по уменьшению и подтяжке груди.

    - Что дороже: уменьшить или увеличить грудь?

    К участию приглашаются: пластические хирурги, врачи-маммологи.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

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