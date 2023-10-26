22 ноября — круглый стол «Загородный отдых: итоги лета и планы на зиму»

В преддверии вручения городской премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» городской портал «Фонтанка.ру» проводит серию круглых столов по разным отраслям бизнеса. Номинация «Загородный отдых» появилась в перечне после того, как у горожан резко вырос спрос на то, чтобы провести свободное время за городом — сначала во время ковидных ограничений, а в последние полтора года — в связи с ограничениями на выезд за границу. Это позволило местным отелям, базам отдыха и коттеджным поселкам увеличить количество постояльцев и наиболее популярные забронированы на долгие месяцы вперед. О том, как прошел летний сезон, и к чему готовятся в загородных объектах отдыха к зиме — поговорим на круглом столе.

