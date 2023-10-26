22 ноября — круглый стол «Загородный отдых: итоги лета и планы на зиму»

В преддверии вручения городской премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» городской портал «Фонтанка.ру» проводит серию круглых столов по разным отраслям бизнеса. Номинация «Загородный отдых» появилась в перечне после того, как у горожан резко вырос спрос на то, чтобы провести свободное время за городом — сначала во время ковидных ограничений, а в последние полтора года — в связи с ограничениями на выезд за границу. Это позволило местным отелям, базам отдыха и коттеджным поселкам увеличить количество постояльцев и наиболее популярные забронированы на долгие месяцы вперед. О том, как прошел летний сезон, и к чему готовятся в загородных объектах отдыха к зиме — поговорим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Как вы оцениваете прошедший летний сезон? Отличался ли он чем-то от предыдущих?
- Как вы оцениваете спрос на загородный отдых сейчас? В каких сегментах он более востребован? Чего ждут клиенты от загородного отдыха? На что больше всего обращают внимание?
- Появляются ли новые локации для загородного отдыха? В каких сегментах чувствуется нехватка мест для размещения туристов? В каких географических направлениях?
- Ощущаете ли вы усилия туроператоров и властей города/области по продвижению внутреннего туризма? Влияет ли это как-то на развитие инфраструктуры в регионе?
- Есть ли различия, куда едут отдыхать за город петербуржцы летом, осенью и зимой? Какие варианты востребованы сезонно, а какие — в любое время года?
- Как будет развиваться индустрия загородного отдыха в Петербурге и Ленобласти в ближайшие годы? Чего ей не хватает для более интенсивного развития?
Напомним, что в номинации «Загородный отдых» мы выбираем лучшие загородные отели, базы отдыха, кемпинги и глэмпинги, курорты и комплексы в пригородах Петербурга и Ленобласти, куда можно уехать из города на выходные или на все лето, чтобы отдохнуть, стать ближе к природе, заняться активными и не очень видами спорта, расслабиться в SPA или просто погулять.
К участию приглашаются владельцы и руководители загородных отелей, спа, ресторанов, баз отдыха, курортов, комплексов в Петербурге, Ленобласти; представители туристических компаний; организаторы активных путешествий
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 22 ноября 2023 года
По вопросам участия обращаться:
Надежда Долгополова, тел. +7 (981) 749–48–63, nd@fontanka.ru