«Пятёрочка» начала доставлять заказы в удобное время

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила доставку продуктов к определенному интервалу времени. До этого пользователям была доступна только экспресс-доставка.



Теперь же клиенты магазина могут заранее заказать товары в приложении «Пятёрочки» и получить их в течение выбранного часа в день заказа или на следующий. И не надо, как раньше, заказывать только из дома или очень быстро туда добираться, чтобы принять заказ. Доставкой от 30 минут также можно воспользоваться, но тогда, когда это на самом деле удобно.

