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    «Пятёрочка» начала доставлять заказы в удобное время

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    Фото: www.istockphoto.com
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    Торговая сеть «Пятёрочка» запустила доставку продуктов к определенному интервалу времени. До этого пользователям была доступна только экспресс-доставка.

    Теперь же клиенты магазина могут заранее заказать товары в приложении «Пятёрочки» и получить их в течение выбранного часа в день заказа или на следующий. И не надо, как раньше, заказывать только из дома или очень быстро туда добираться, чтобы принять заказ. Доставкой от 30 минут также можно воспользоваться, но тогда, когда это на самом деле удобно.

    Фото: www.istockphoto.com
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    Услуга интервальной доставки времени доступна во всех регионах, где действует служба экспресс-доставки «Пятёрочка».

    «Доставка продуктов на дом — сервис для тех, кто ценит свое время и грамотно организует быт. Теперь даже на работе клиенты «Пятёрочки» могут решить, что будут готовить на ужин, и заранее заказать продукты к возвращению домой, чтобы не тратить время на ожидание. Рынок показывает, что доля таких заказов может достигать и 30% от всех доставок», — комментирует Мирослав Зубачевский, директор по омниканальности торговой сети «Пятёрочка».

    ООО «Агроторг», ИНН 7825706086

    Фото: www.istockphoto.com
    Фото: www.istockphoto.com

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