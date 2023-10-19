«Пятёрочка» начала доставлять заказы в удобное время

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила доставку продуктов к определенному интервалу времени. До этого пользователям была доступна только экспресс-доставка.
Теперь же клиенты магазина могут заранее заказать товары в приложении «Пятёрочки» и получить их в течение выбранного часа в день заказа или на следующий. И не надо, как раньше, заказывать только из дома или очень быстро туда добираться, чтобы принять заказ. Доставкой от 30 минут также можно воспользоваться, но тогда, когда это на самом деле удобно.
Услуга интервальной доставки времени доступна во всех регионах, где действует служба экспресс-доставки «Пятёрочка».
«Доставка продуктов на дом — сервис для тех, кто ценит свое время и грамотно организует быт. Теперь даже на работе клиенты «Пятёрочки» могут решить, что будут готовить на ужин, и заранее заказать продукты к возвращению домой, чтобы не тратить время на ожидание. Рынок показывает, что доля таких заказов может достигать и 30% от всех доставок», — комментирует Мирослав Зубачевский, директор по омниканальности торговой сети «Пятёрочка».
ООО «Агроторг», ИНН 7825706086