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    Пошел на обгон и влетел в фуру. На «Коле» погибли пожилые петербуржцы

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    Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе в Кировском районе Ленинградской области. Погибли пенсионеры. Обстоятельства аварии приводит 14 октября 47news со ссылкой на дорожную полицию.

    Авария произошла накануне в 13:55 на 80-м километре трассы «Кола». 69-летний петербуржец на Fiat Doblo пошел на обгон и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Iveco Stralis с полуприцепом, которым управлял 38-летний житель лодейнопольской деревни Люговичи. Издание отмечает, что обгон на данном участке разрешен.

    Водитель «Фиата» и его 67-летняя супруга скончались на месте. Водитель фуры не пострадал.

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