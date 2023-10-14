Пошел на обгон и влетел в фуру. На «Коле» погибли пожилые петербуржцы

Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе в Кировском районе Ленинградской области. Погибли пенсионеры. Обстоятельства аварии приводит 14 октября 47news со ссылкой на дорожную полицию.
Авария произошла накануне в 13:55 на 80-м километре трассы «Кола». 69-летний петербуржец на Fiat Doblo пошел на обгон и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Iveco Stralis с полуприцепом, которым управлял 38-летний житель лодейнопольской деревни Люговичи. Издание отмечает, что обгон на данном участке разрешен.
Водитель «Фиата» и его 67-летняя супруга скончались на месте. Водитель фуры не пострадал.