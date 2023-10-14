СМИ: Звезда сериала «Офис» купила роскошный особняк у российского миллиардера

Звезда популярного сериала «Офис» Минди Калинг приобрела роскошный дом в США, принадлежавший российскому миллиардеру, пишет американское издание Robb Report. Актриса купила этот особняк в Беверли-Хиллз за 15 миллионов долларов (примерно 1,46 миллиарда рублей).
Продавцом недвижимости, по данным издания, был бизнесмен из России Сергей Саркисов, который начал продажу объекта в начале 2023 года. Изначально он выставил ценник в 17 миллионов долларов. Однако Калинг он согласился предоставить значительную скидку. Сам миллиардер приобрел дом в 2017 году за 16,2 миллиона.
Этот двухэтажный особняк из кирпича был построен в начале 50-х годов XX века и включает в себя шесть спален и столько же ванных комнат, общей площадью около 557,4 кв. метра. Издание не исключает, что актриса покупает недвижимость под снос, чтобы на ее месте простроить более просторное сооружение площадью почти 1,4 тысячи квадратных метров.
Сейчас на участке площадью 0,4 гектара находятся теннисный корт и бассейн. В результате этой покупки Минди Калинг стала соседкой певицы Тейлор Свифт.