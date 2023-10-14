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    В России появился новый праздник

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    Правительство утвердило в России новый праздник — День психолога. Его будут отмечать 22 ноября, сообщает пресс-служба кабмина.

    Дату выбрали не случайно — в этот день в 1994 году состоялся первый учредительный съезд Российского психологического общества. Это крупнейшая профессиональная и научная организация психологов в стране.

    «Сегодня свыше 7 млн человек задействованы в сфере оказания услуг психологической помощи населению», — рассказали в правительстве.

    Еще в марте президент РФ Владимир Путин поручил продумать официальное установление в России Дня психолога и подготовить документы о совершенствовании системы психологической помощи. С такой инициативой к нему обратился представитель факультета психологии МГУ Артем Ковалев на встрече главы государства с участниками II конгресса молодых ученых.

    Тогда же Путин говорил, что 15% жителей страны нуждаются в психологической помощи, а среди молодых людей — 35%.

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