Бузова — жена Шурика, а Батрутдинов — Бунша: первые кадры со съемок нового «Ивана Васильевича…»

Приключения обновленных Ивана Васильевича и Шурика покажут 31 декабря Фото: пресс-служба ТНТ Поделиться Поделиться





До Нового года осталось два с половиной месяца, а у телевизионщиков уже есть планы о том, как развлекать нас в новогоднюю ночь. И если в конце прошлого года мы получили в подарок ремейк фильма «Ирония судьбы, или С легким паром», то на этот раз отечественные комики решили снять свою версию комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Вот что о ней известно.



Над фильмом «Иван Васильевич меняет всё!» работала та же команда, что выпустила «СамоИронию судьбы». Среди героев — как знакомые всем инженер Александр Тимофеев с женой, Иван Васильевич Бунша и Иван Васильевич Грозный. Но уже знакомую когорту персонажей разбавят новыми лицами из разных вселенных и эпох. Например, в фильме можно будет увидеть Наполеона.

Один из новых героев эпопеи про Шурика и Ивана Грозного — Наполеон. Его сыграет Олег Верещагин Фото: пресс-служба ТНТ Поделиться Поделиться





Знакомые образы воплотят известные комики, актеры и певцы. Шуриком, к примеру, станет Демис Карибидис, а его женой — Ольга Бузова.



— Наверное, мне досталась самая сложная задача, так как из всего актерского ансамбля я меньше всего похож на своего персонажа. Я постарался перенять органику Александра Демьяненко и привнес немного от себя. Это интересное приключение в моей карьере, я наслаждаюсь, — прокомментировал Демис Карибидис свою работу.

Как вам Демис Карибидис в роли Шурика? Фото: пресс-служба ТНТ Поделиться Поделиться





Роль «Солиста» Жоржа Милославского исполнит Максим Лагашкин.

— Наше кино — это история по мотивам, но всё равно здорово было оказаться в тех же декорациях, где снимали оригинальный фильм, — поделился впечатлениями от съемок актер.

Фильм снимали в тех же декорациях, что и «Иван Васильевич меняет профессию» Фото: пресс-служба ТНТ Поделиться Поделиться





Что же до сюжета, то в нем основная история всё так же закручивается вокруг Ивана Грозного (его сыграет Тимур Батрутдинов), которого Шурик пытается вернуть домой с помощью машины времени. Но та постоянно ломается, и в результате герои перемещаются в разные страны и времена, где случайно или намеренно меняют прошлое.

Про барбикор в фильме тоже не забыли Фото: пресс-служба ТНТ Поделиться Поделиться





Оригинальный сюжет на основе культовой комедии свяжут отсылки на эпизоды из советских фильмов, современных сериалов и музыкальных клипов.

Режиссер Миша Семичев настаивает, что не стоит называть «Иван Васильевич меняет всё!» ремейком знаменитого «Ивана Васильевича», и говорит, что это будет новогодний музыкальный фильм пресс-служба ТНТ Поделиться Поделиться





Фильм «Иван Васильевич меняет всё!» покажут по телевидению 31 декабря.



Кстати, в этом году фильму «Иван Васильевич меняет профессию» исполнилось 50 лет . В честь этой знаменательной даты мы подготовили тест, в котором предлагали проверить, как хорошо вы помните знаменитую и любимую многими поколениями комедию.

Признавайтесь, будете смотреть ремейк «Ивана Васильевича...»? Лепота? Обязательно посмотрю Я — за неповторимый оригинал! Я вообще давно ничего не смотрю