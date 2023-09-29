25 октября — круглый стол «Дача, жилье или инвестиции? Итоги сезона на загородном рынке недвижимости»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн круглый стол и приглашает обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Чем загородный сезон-2023 отличался от предыдущего? Какие тенденции на нем преобладали?
- Как вы оцениваете спрос в этом сезоне? Какие локации и типы недвижимости пользовались наибольшей популярностью?
- Как изменились цены на загородном рынке по сравнению с прошлым годом?
- Насколько ипотека оживила рынок ИЖС? Какие льготные программы сегодня действуют в этом сегменте? Как повлияет рост ключевой ставки на загородный рынок?
- Инвестиции на загородном рынке: какие объекты наиболее подходят для инвестиций? Аналоги апартаментов в загородном сегменте. Ожидаемая доходность.
Первичный рынок загородной недвижимости во втором квартале 2023 года вновь продемонстрировал высокий спрос, сопоставимый с уровнем 2020–2021 годов. Всего с апреля по июнь было продано 2,6 тыс. объектов, что в два раза больше, чем за первый квартал, подсчитали в Консалтинговом центре «Петербургская Недвижимость» (SetlGroup). Подогрело интерес к покупкам на загородном рынке и повышение ключевой ставки, которое привело к повышению стоимости кредитов. О том, что происходило на загородном рынке в 2023 году, поговорим на круглом столе.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 25 октября 2023 года
По вопросам участия обращаться:
Дарья Гуськова, +7 (981) 943-16-75, d.guskova@fontanka.ru