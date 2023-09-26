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    31 октября - круглый стол «Аванс за здоровье: как развивается добровольное медицинское страхование»

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    Спрос на добровольное медицинское страхование в последнее время не рос, а временами и сокращался, особенно со стороны корпоративных клиентов. Причина – общее желание сэкономить и растущие цены на медицинские услуги, влияющие в том числе и на стоимость полисов. Между тем, внутри рынка ДМС появились новые виды страхования, которые, возможно, смогут «раскачать» рынок – это и лечение особо опасных инфекционных заболеваний, таких как COVID-19, и лечение за рубежом на постоянной основе, а не только при кратковременных выездах. О том, что происходит на рынке ДМС, поговорим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    - Итоги рынка добровольного медицинского страхования за три квартала 2023 года.

    - Какая доля ДМС приходится на работодателей? Растет ли спрос на ДМС со стороны непосредственных потребителей?

    - Какие тенденции можно выявить в медицинском страховании: стремятся ли работодатели экономить? Часто ли отказываются от ДМС в принципе? Является ли ДМС сегодня важной составляющей социального пакета?

    - Какие дополнительные услуги по ДМС наиболее востребованы (вакцинация, дистанционное консультирование, лечение COVID-19, стоматология, страхование )?

    - Растет ли количество обращений по ДМС за медицинской помощью?

    - Насколько для клиник важно и выгодно сотрудничество со страховыми по ДМС? Какая доля пациентов приходит по этому каналу?

    - Какие проблемы в системе ДМС и в цепочке пациент-страховая-клиника вы могли бы выделить? Какие вы видите пути их решения?

    - Прогнозы развития ДМС.

    К участию приглашаются: представители страховых компаний, медицинских клиник, работающих по полисам ДМС, эксперты рынка.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

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