31 октября - круглый стол «Аванс за здоровье: как развивается добровольное медицинское страхование»

Спрос на добровольное медицинское страхование в последнее время не рос, а временами и сокращался, особенно со стороны корпоративных клиентов. Причина – общее желание сэкономить и растущие цены на медицинские услуги, влияющие в том числе и на стоимость полисов. Между тем, внутри рынка ДМС появились новые виды страхования, которые, возможно, смогут «раскачать» рынок – это и лечение особо опасных инфекционных заболеваний, таких как COVID-19, и лечение за рубежом на постоянной основе, а не только при кратковременных выездах. О том, что происходит на рынке ДМС, поговорим на круглом столе.

- Какая доля ДМС приходится на работодателей? Растет ли спрос на ДМС со стороны непосредственных потребителей?

- Итоги рынка добровольного медицинского страхования за три квартала 2023 года.

- Какие дополнительные услуги по ДМС наиболее востребованы (вакцинация, дистанционное консультирование, лечение COVID-19, стоматология, страхование )?

- Какие тенденции можно выявить в медицинском страховании: стремятся ли работодатели экономить? Часто ли отказываются от ДМС в принципе? Является ли ДМС сегодня важной составляющей социального пакета?

- Растет ли количество обращений по ДМС за медицинской помощью?



- Насколько для клиник важно и выгодно сотрудничество со страховыми по ДМС? Какая доля пациентов приходит по этому каналу?



- Какие проблемы в системе ДМС и в цепочке пациент-страховая-клиника вы могли бы выделить? Какие вы видите пути их решения?



- Прогнозы развития ДМС.

