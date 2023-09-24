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    Жесткая авария в Нижегородской области. Фура влетела в маршрутку, есть погибшие

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    5 комментариев

    Смертельное ДТП произошло на трассе М-7 в Нижегородской области. Погибли три человека, больше 10 пострадавших. Об этом 24 сентября сообщает «МВД Медиа».

    Фото: МВД Медиа
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    Около 09:40 у села Шелокша столкнулись грузовик «мерседес» и маршрутная «Газель». Три пассажирки маршрутки погибли — они скончались до приезда скорой. Еще 16 человек получили травмы, в том числе один ребенок.

    ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав пишет, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. 12 человек (в том числе ребенок) — средняя степень тяжести, 1 — легкая степень тяжести. Последний от госпитализации отказался. Остальных увезли в больницы.

    Обстоятельства аварии уточняются.

    Фото: МВД Медиа

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    Комментарии 5

    Гость24 Сен 2023 в 13:59
    про "иностранных специалистов" на фурах уже было?
    +1−0
    Гость24 Сен 2023 в 13:39
    В мерседесах-безопаснее будет, чем в этих маршрутках
    +0−0
    Ru Serg24 Сен 2023 в 13:33
    А почему они на встречке?
    +0−0
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