Жесткая авария в Нижегородской области. Фура влетела в маршрутку, есть погибшие

Смертельное ДТП произошло на трассе
Около 09:40 у села Шелокша столкнулись грузовик «мерседес» и маршрутная «Газель». Три пассажирки маршрутки погибли — они скончались до приезда скорой. Еще 16 человек получили травмы, в том числе один ребенок.
ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав пишет, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. 12 человек (в том числе ребенок) — средняя степень тяжести, 1 — легкая степень тяжести. Последний от госпитализации отказался. Остальных увезли в больницы.
Обстоятельства аварии уточняются.