18 октября — онлайн круглый стол «Я бы в AI-тренеры пошел, кто меня научит»: новые профессии в современном мире»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Какие новые профессии появляются сегодня в IT-отрасли? Кем сегодня нужно становиться вместо программистов?
- Потребность в каких специалистах сейчас наиболее высока, а какими рынок уже перенасыщен?
- Есть ли какие-то профессиональные стандарты у новых профессий?
- Как информационные технологии проникают в другие отрасли? Какие новые профессии появляются в связи с этим?
- Есть ли теоретическая база, по которой можно научиться этим профессиям? Появляются ли новые специальности в вузах/средних специальных учебных заведениях? Есть ли те, кто может этому научить?
- Чему лучше учиться изначально: IT или профильным предметам, чтобы стать специалистом?
- Будущее рынка труда в новых условиях: как найти себя? Профориентация.
Активное развитие информационных технологий привело к появлению новых профессий – причем, как непосредственно в IT-сфере, так и в других отраслях. Например, бум искусственного интеллекта в целом потребовал большой количество AI-тренеров, редакторов нейросетей и т.п. В строительстве появляются такие специалисты, как проектировщик инфраструктуры «умного дома», в бизнесе – ментор стартапов, в сельском хозяйстве – ГМО-агроном, в бизнесе – тайм-менеджер. Какие еще новые профессии появляются сегодня в разных отраслях, и где можно им обучиться – обсудим на круглом столе.
К участию приглашаются представители IT-компаний, HR-специалисты из различных отраслей, представители вузов и курсов, школ, специалисты по профориентации.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Онлайн-конференция пройдет в 12:00 18 октября 2023 года
По вопросам участия обращаться:
Комиссарова Маргарита, +7 (905) 212-56-91, margarita.k@fontanka.ru