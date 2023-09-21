За несколько месяцев не набралось и половины суммы. Ирине нужна помощь в борьбе с тяжёлой болезнью

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У Ирины сложный врождённый порок сердца, последствием которого стала лёгочная гипертензия. Ей необходимы дорогостоящие лекарства, средства на которые помогает собирать петербургский фонд «Наташа». Но за несколько месяцев не набралось и половины от необходимой суммы. Фонд снова просит помочь Ирине в её борьбе с болезнью.



Ирина Сорокина, 39 лет.

Врожденный порок сердца. Высокая лёгочная гипертензия, ФК 3. Синдром Эйзенменгера, двойное отхождение магистральных сосудов от правого желудочка, гипоплазия левого желудочка по типу выпускника, ДМЖП. Недостаточность трикуспидального клапана до 2 ст., недостаточность клапана лёгочной артерии до 3 ст. Вторичный эритроцитоз, кардиалгия, синдром гипервязкости крови, выраженная артериальная гипоксемия.



Требуется курс лекарственной терапии. Стоимость 654 000 руб . Не хватает 368 860 руб .



Историю Ирины «Фонтанка» уже рассказывала. Она появилась на свет в Псковской области. Сразу было понятно, что с ребёнком что-то не так: девочка кричала, задыхалась и синела. Выяснилось, что у неё тяжелейший порок сердца.

Ни псковские врачи, ни светила в Москве помочь не могли — никто не брался оперировать малышку. Медики отмерили Ирине пять лет жизни и отправили домой. Умирать. Но она выжила.

Когда ей исполнилось 17 лет, в ходе очередного обследования врачи удивились, что она до сих пор жива. «Сказали: если я дожила до 17, то, наверное, поживу ещё, но лечения не прописали никакого», — вспоминает она.



За все годы без должного лечения у Ирины развилось тяжелейшее последствие порока сердца — высокая лёгочная гипертензия. Из-за давления в лёгочной артерии, многократно превышающего норму, она не может полноценно дышать. Оканчивая школу, Ирина уже мучилась обмороками, головными болями, не могла подняться по лестнице, отнимались руки, ноги, иногда пропадала речь. Ей дали вторую группу инвалидности пожизненно.

Диагностировали лёгочную гипертензию лишь в 2012 году в НМИЦ им. В. А. Алмазова в Петербурге. А в 2019-м, когда состояние стало стремительно ухудшаться, Ирине удалось съездить в Москву, на обследование в НЦССХ им. А. Н. Бакулева . Там молодой женщине диагностировали третью, предпоследнюю, стадию лёгочной гипертензии: при норме давления в лёгочной артерии до 30 мм рт. ст. , у Ирины оно составляло 100 мм рт. ст . Врачи сказали, что необходимо оперативно начать специфическую ЛАГ-терапию, и назначили дорогостоящий препарат.



Сначала его выдавали бесплатно, но потом выдача прекратилась. И это несмотря на то, что у Ирины на руках документы, в которых указано: «По жизненным показаниям». Она неоднократно обращалась в суд и прокуратуру, но добиться обеспечения так и не удалось.

За помощью Ирина обратилась в петербургский благотворительный фонд «Наташа», единственный в России, оказывающий помощь взрослым и детям с такими патологиями. Фонд ранее ей помогал, когда были проблемы с покупкой дорогих лекарств, и снова открыл сбор средств.



С тех пор прошло несколько месяцев, но нужную сумму так и не удалось собрать. По словам директора фонда Евгения Комарова, тогда на публикацию «Фонтанки» откликнулся один пациент, который поделился с Ириной лекарством. Но таблетки уже закончились, а прерывать терапию крайне опасно.



«Впереди у Ирины трансплантация лёгких и сердца, но до получения донорских органов нужно ещё дожить. Взрослым помогать очень сложно, сборы идут очень медленно. Но мы просим поддержать Ирину в её борьбе с болезнью», — просят в фонде.

