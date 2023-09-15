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    10 октября — онлайн круглый стол «Туристическая география Петербурга новое прочтение»

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    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Как изменился туризм в Петербурге — кто приезжает в город?
    • Что сегодня ждут туристы от поездки в Петербург — кроме посещения традиционных локаций? Готовы ли они отказаться от привычных маршрутов или дополнить их новыми локациями?
    • Местные жители как туристы — куда ходят, на что смотрят и в чем участвуют петербуржцы?
    • Событийный туризм: в каких мероприятиях интересно участвовать людям?
    • Деловой туризм: какие события проводятся в городе и привлекают больше людей?
    • Новые технологии и туризм — как цифровизация помогает привлекать туристов?
    • Инфраструктура для туризмов: отели, рестораны, транспорт и другие услуги.

    В рамках проекта «(От)личный Петербург» мы открываем город с новых сторон, предлагаем туристам новые маршруты, рассказываем о тех местах, мимо которых мы проходим, не замечая их ценности. Так формируется новая туристическая география. Но и хорошо известные локации вполне могут заиграть по-новому, если приложить к этому усилия. Что привлекает сегодня гостей города и его жителей, какие локации, темы и мероприятия востребованы — обсудим на круглом столе.

    К участию приглашаются представители музеев, общественных пространств, культурных центров и других туристических объектов, туристические компании, операторы гостиниц и ресторанов.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».

    Онлайн-конференция пройдет в 12:00 10 октября 2023 года.

    По вопросам участия обращаться:

    Екатерина Демахина, +7 911 912 4448, ed@fontanka.ru

    План мероприятий

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