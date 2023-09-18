«Для нас эти девять лет — большая победа». «Алмаз-Антей» отпраздновал день рождения

Футбольному клубу «Алмаз-Антей» 12 сентября 2023 года исполнилось девять лет. За это время клуб проделал путь от никому не известной команды до одной из главных сил в футбольном Петербурге.

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На сегодняшний день здесь занимается около 400 воспитанников, собранных в подготовительное и детско-юношеское отделения, а также молодёжную команду. В распоряжении юных футболистов большой стадион, вмещающий до 700 зрителей, малое футбольное поле, крытый манеж с искусственным покрытием, а также тренажерный и спортивные залы для проведения тренировок и матчей. В клубе работает 17 тренеров, среди которых наставники команд, специалисты по работе с вратарями и по физической подготовке. У всех тренеров есть квалификация для работы с юношами и детьми, высшее образование, а также лицензия. — Для нас эти девять лет — уже большая победа, — отметил заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз-Антей» — директор СЗРЦ, президент ФК «Алмаз-Антей» Михаил Подвязников. — Конечно, это немалый срок, но время пролетело очень быстро. Я рад, что клуб состоялся. Рад, что нам удалось организовать именно детско-юношескую систему, создать уникальную философию клуба, которая сопровождает наших футболистов от их прихода в клуб до выпускных классов.

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Михаил Подвязников подчеркнул: несмотря на все спортивные успехи, «Алмаз-Антей» не изменил себе и не гонится за сиюминутными результатами, а терпеливо, изо дня в день делает ставку на то, чтобы из юных футболистов выросли прежде всего достойные граждане России. Кроме того, он отметил, что в клубе по-прежнему играют только свои воспитанники, как это и задумывалось девять лет назад. — У нас нет иногородних детей, и это для нас с самого начала было очень важно, — добавил он. — Я очень бы хотел, чтобы в «Зените» тоже играли одни воспитанники, но, к сожалению, видимо, это не в моей жизни будет.

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