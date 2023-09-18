«Для нас эти девять лет — большая победа». «Алмаз-Антей» отпраздновал день рождения

Футбольному клубу «Алмаз-Антей» 12 сентября 2023 года исполнилось девять лет. За это время клуб проделал путь от никому не известной команды до одной из главных сил в футбольном Петербурге.
На сегодняшний день здесь занимается около 400 воспитанников, собранных в подготовительное и детско-юношеское отделения, а также молодёжную команду. В распоряжении юных футболистов большой стадион, вмещающий до 700 зрителей, малое футбольное поле, крытый манеж с искусственным покрытием, а также тренажерный и спортивные залы для проведения тренировок и матчей. В клубе работает 17 тренеров, среди которых наставники команд, специалисты по работе с вратарями и по физической подготовке. У всех тренеров есть квалификация для работы с юношами и детьми, высшее образование, а также лицензия.
— Для нас эти девять лет — уже большая победа, — отметил заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз-Антей» — директор СЗРЦ, президент ФК «Алмаз-Антей» Михаил Подвязников. — Конечно, это немалый срок, но время пролетело очень быстро. Я рад, что клуб состоялся. Рад, что нам удалось организовать именно детско-юношескую систему, создать уникальную философию клуба, которая сопровождает наших футболистов от их прихода в клуб до выпускных классов.
Михаил Подвязников подчеркнул: несмотря на все спортивные успехи, «Алмаз-Антей» не изменил себе и не гонится за сиюминутными результатами, а терпеливо, изо дня в день делает ставку на то, чтобы из юных футболистов выросли прежде всего достойные граждане России. Кроме того, он отметил, что в клубе по-прежнему играют только свои воспитанники, как это и задумывалось девять лет назад.
— У нас нет иногородних детей, и это для нас с самого начала было очень важно, — добавил он. — Я очень бы хотел, чтобы в «Зените» тоже играли одни воспитанники, но, к сожалению, видимо, это не в моей жизни будет.
Старший тренер футбольного клуба «Алмаз-Антей» Андрей Кокуркин пришел в команду в 2017 году, то есть через три года после ее создания. При этом он отметил, что новый коллектив сразу обратил на себя внимание.
— Девять лет назад появилась сама идея, потом шаг за шагом принимались очень взвешенные решения, — отметил Кокуркин. — Года три, наверное, ушло на то, чтобы создать какие-то условия. Потом начали подбирать тренеров, которые одинаково смотрят на футбол. В какой-то момент и мне предложили присоединиться к такому молодому амбициозному проекту. За эти семь лет ни разу не пожалел, что пришел сюда. В первую очередь, здесь сильное руководство, которое привыкло добиваться поставленных целей. Если они захотели сделать какой-то продукт — неважно, что это будет, футбольный клуб или ещё что-то, — они постараются сделать всё качественно.
В сезоне 2023 года команды «Алмаз-Антея» выступают в городских, региональных и общероссийских соревнованиях, на равных борются с ведущими футбольным академиями страны. Традиционно лучшие выпускники спортивной школы «Алмаз-Антей» продолжают профессиональную карьеру в ведущих клубах России.
Фотографии предоставлены пресс-службой ФК «Алмаз-Антей».