Четыре дня лучшего мирового цирка — II Международный фестиваль циркового искусства «Без границ»

Что может быть в цирке лучше представления? Только фестиваль! У всех петербуржцев и гостей города с 14 по 17 сентября есть шанс увидеть выступления лучших цирковых артистов мира в историческом здании на Фонтанке — в Цирке Чинизелли. Рассказываем о сюрпризах каждого дня.
4 дня, 6 незабываемых цирковых представлений — II Международный фестиваль циркового искусства «Без границ» начнется 14 сентября на манеже Большого Санкт-Петербургского государственного цирка. В нем будут участвовать более 200 цирковых артистов из 16 стран с пяти континентов. Публику ждут гимнасты, дрессированные животные, жонглеры, клоуны, акробаты.
В составе профессиональной судейской коллегии 11 членов международного жюри — именно они оценят 22 номера, каждый из которых – полноценное цирковое шоу, а некоторые выполняются на пределе человеческих возможностей и риска.
Ведут церемонию Народный артист России Эдгард Запашный и российская актриса театра, комедийного кино, модель и телеведущая Яна Кошкина.
Народные артисты, выдающиеся деятели культуры и искусства, популярные блогеры, спортсмены с мировым именем и представители иностранных государств пригласили публику не пропустить уникальные номера, каждый из которых — сам по себе представление. Среди тех, кто прислал видеообращение, — Наташа Королева, Надежда Бабкина, Юлия Ковальчук, Александр Песков, Таисия Повалий, Евгений Петросян, Александр Олешко, Максим Аверин, Анна Якунина, Андрей Малахов, Сергей Сафронов, Джефф Монсон и многие другие.
предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургского цирка
Завершится фестиваль 17 сентября церемонией награждения победителей.
Фестиваль «Без границ» проводится Министерством культуры Российской Федерации совместно с Федеральным казенным предприятием «Российская государственная цирковая компания».
Здесь вы сможете посмотреть прямую трансляцию открытия фестиваля «Без границ» — прямо из Санкт-Петербургского цирка. Но все-таки очень рекомендуем сходить на сами конкурсные представления. 15 сентября выступление группы B пройдет в 17:00.
Что же будет в цирке сегодня? Смотрите в прямой трансляции!
А на Кленовой улице в субботу и воскресенье пройдет I уличный фестиваль «Без границ — детям». Здесь утро начинается с зарядки — и не просто так, а под руководством самого Эдгарда Запашного.
А потом — понеслось: мастер-классы в разных цирковых жанрах, творческие игры с Музеем циркового искусства, детская клоунская вечеринка, выступления театров оригинального жанра… Приходите — вход свободный.
В мероприятии примут участие более 200 представителей цирковых студий и творческих объединений Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и Ленобласти.
«Первый фестиваль в полной мере реализовал миссию, возложенную на него. Мы смогли доказать, что цирковое искусство не имеет границ, оно говорит на языке мира и по-настоящему доступно всем людям. Все вместе мы смогли показать цирк во всем его многообразии и уникальности. Раскрыть его, как место, где рождается сказка, воплощаются цели и сбываются мечты. Цирк – это возможность творчества, полета, достижения на грани человеческих возможностей. Мы смогли еще раз напомнить, что цирк – это сама жизнь.
Уверен, второй фестиваль «Без границ» не будет исключением и откроет новую страницу в истории циркового искусства. Приглашаем вас окунуться в удивительную атмосферу, почувствовать себя частью одной большой семьи под названием Цирк. Добро пожаловать на праздник незабываемых эмоций!» — такими словами приветствовал открытие фестиваля «Без границ» Сергей Беляков, генеральный директор ФКП «Росгосцирк», председатель дирекции фестиваля.
Открытие фестиваля прошло плодотворно и торжественно. Оно показало интерес публики к выступлениям — зрители аплодировали, смеялись, затаивали дыхание и никому не было скучно! И это была только половина программы! Сегодня в 17:00 вы увидите новых участников.
И это не просто показ, но и конкурс: взыскательное жюри оценивает каждый номер по трем критериям: мастерство, постановка и костюмы. Высший балл за каждый из них — 10.
В состав жюри входят известные представители цирковой индустрии из России, Китая, Турции, Венгрии и Казахстана. Работа у них тяжелая: как показало вчерашнее представление, все номера уникальны и демонстрируют выдающееся мастерство исполнителей.
Особый успех у публики снискал болгарский артист-эквилибрист Красимир Васов. Он показал, как можно сохранять равновесие в самых трудных жизненных ситуациях!
Подлинный национальный колорит (в том числе музыкальный) продемонстрировали богатыри из Эфиопии — силовое трио «DMM Brothers».
И, конечно, всех покорили темпераментная итальянская дрессировщица Майли Монни, ее дети — полноценные участники номера и очаровательная слониха Мара.
Завтра, 16 сентября, в цирке покажут сразу два представления. В 12:00 на манеж выйдет первая группа участников, а в 17:00 — вторая.
Вот как заряжались энергией и здоровьем дети и взрослые на зарядке под руководством Эдгарда Запашного. Напомним, это I уличный фестиваль «Без границ — детям» на Кленовой аллее. Завтра он также ждет маленьких любителей цирка!
предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургского цирка
В пятницу мы уже написали несколько слов об исполнителях, которые принимают участие в фестивале циркового искусства «Без границ». Давайте познакомимся и с остальными. Конечно, наши слова ничего не скажут о том, что происходит на сцене, но зрители, которые придут на гала-представление в воскресенье, 17сентября, в полдень, будут хотя бы немного подготовлены к феерическим выступлениям.
А те, кто купил билеты на воскресный вечер, на 16:00, еще и услышат, кого же объявят победителями. Конечно, узнать это вы сможете из продолжения нашей трансляции, но на таком торжественном моменте лучше все-таки присутствовать!
География фестиваля изменилась по сравнению с первым годом его проведения. Тогда к нам приехали цирковые артисты из Перу, Венгрии, Украины, Франции. А в этом — из Германии, Мексики, Испании, Китая и других стран. Даже из далекой Австралии! Фестиваль уверенно продолжает доказывать миру, что цирковое искусство — действительно «Без границ».
Клоун Berty Balder из Германии (на самом деле исполнителя зовут Франк Балдер) привез в Петербург уморительно смешной, лиричный и понятный без перевода номер с участием Эльмута. Вы должны увидеть, какой это своевольный и дерзкий... страус.
Воздушный дуэт «Moments of Love» в исполнении Тха Тьен Фуок и Нгуен Тхи Хоа, Вьетнам, вызывает головокружительную смесь чувств. Артисты выполняют уникальные трюки, вися в прямом смысле слова на зубах!
Испанский жонглер Мартин Макки показывает такую скорость работы с мячиками, что иногда кажется, что у него минимум три руки. Оптический обман, конечно! Такое мастерство достигается каждодневными многочасовыми упражнениями.
Акробатический дуэт Смита Джордана и Алины Сувориной (Австралия) представил на манеже прекрасный лирический балетный номер. А что партнерша время от времени взлетала в воздух — так это же от любви!
Номер «Тайны джентльменов» под руководством Эрдене Нергуй (Монголия) обещает нам вольтиж на шарах. Мы-то привыкли, что вольтижировка — это трюки на лошадях, которые все-таки более устойчивые, чем шары… Как же справятся с этим артисты? Приоткроем завесу тайны: мы не знаем, как это у них получается, но выглядит великолепно.
В фестивале участвует сразу два номера с использованием диаболо. Нет, здесь нет ничего инфернального — только волшебная ловкость в жонглировании двумя соединенными конусами, которые подбрасывают на веревочке. В этом жанре выступят артисты Китайской национальной группы и Акиро Фукагава из Японии. Кажется, что это очень просто? Но эта легкость обманчива.
Акробаты на мачте «Hassak» под руководством Адлета Тиканова (Казахстан) показывают какие-то запредельные возможности равновесия на очень неустойчивых конструкциях, куда обычный человек и просто так бы не залез.
Гимнастический номер на ремнях «Анна» в исполнении Елены Мизениной и Дмитрия Ефремкина («Российская государственная цирковая компания» и продюсерский центр «Королевский цирк Гии Эрадзе», Россия) уже неоднократно становился призером цирковых конкурсов. Ему стоя аплодировало жюри и отдавали симпатии зрители.
И еще один российский номер на ремнях будет в программе — «Коронация» под руководством Владислава Дулича («Российская государственная цирковая компания» и продюсерский центр «Королевский цирк Гии Эрадзе», Россия).
Продолжим о ремнях — на этот раз немного других. «Sali Brothers» — это номер в жанре бола-бола. Братья Джузеппе и Карло Сали родились в известной итальянской цирковой семье и продолжили семейную традицию. Они с необычайной скоростью вращают болы — кожаные ремни с привязанным шаром на одном конце и специальной ручкой на другом.
«Колесо смелости» в исполнении Нурсултана и Махмудбека Суанбековых из Кыргызстана успешно доказывает, что люди во вращающейся над манежем конструкции из двух колес могут такое вытворять! Смотрите сами, это словами не описать.
Почему люди не летают, как птицы… А вот и нет — некоторые умеют летать. Это доказывает нам номер на подкидных досках «Эхо мечты» под руководством Алексея Зарипова («Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского», Россия).
Мы очень любим умных, добрых и красивых слонов — и про итальянку Майли Монни написали вчера. Но на арене появятся и опасные, хищные и грациозные представители семейства кошачьих. Карлос Брешиани из Гватемалы дрессирует амурских тигров уже больше 25 лет — и сам за ними ухаживает. Кстати, он первый в семье цирковой артист, его родители были далеки от этого искусства.
Жонглер Илья Иванцов, Беларусь, с пяти лет подбрасывает в воздух разные предметы — и достиг в этом такого мастерства, что публике остается только ахать от удивления!
Клоунский дуэт «Дети лейтенанта Шмидта» рассмешит любого. Элегантные и ненарочитые репризы о цирковом мастерстве исполняют Сергей Колганов и Олег Белогорлов (Россия).
Акробатическая дорожка «Флаги мира» под руководством Андрея Демьяненко (Российская Государственная цирковая компания и продюсерский центр «Королевский цирк Гии Эрадзе», Россия) не только покажет, что можно крутить в воздухе синхронные сальто и добиваться небывалой точности во взлетах и приземлениях, но и что — внимание, девушки! — макси-юбка очень удобна для того, чтобы делать "колесо"!
Также в конкурсе принимают участие акробаты на роликах Александра и Игорь Петровых (Россия), которые наглядно показывают, что на этом средстве передвижения по городу можно еще и танцевать.
И гимнаст на ремнях Эммануэль Торрес (Мексика) с номером «Man in fire» — действительно, огонь!
А сегодня в цирке на Фонтанке был торжественный день. На гала-представлении вручили дипломы, спецпризы и медали участникам II Международного фестиваля циркового искусства «Без границ». А еще в финале акробатки на подкидных досках из Большого московского цирка исполнили рекордный трюк: неимоверно сложное и дух захватывающее двойное сальто-мортале вперед согнувшись с поворотом на 180 градусов на одной ходуле! Причем после небольшого недочета в финале артистка, олимпийская чемпионка, чемпионка России и Европы по спортивной гимнастике Нелли Ауди повторила прыжок — на этот раз идеально.
Специальные призы фестиваля получили:
Специальный приз Симферопольского цирка: Силовое трио DMM Brothers (Эфиопия);
Специальный приз Краснодарского цирка: Гимнасты на ремнях «Анна» в исполнении Елены Мизениной и Дмитрия Ефремкин, «Российская государственная цирковая компания» и продюсерский центр «Королевский цирк Гии Эрадзе» (Россия);
Специальный приз Донецкого цирка: Гимнаст на ремнях «Man in fire» в исполнении Эммануэля Торреса (Мексика);
Специальный приз Саратовского цирка: Жонглер Мартин Макки (Испания);
Специальный приз Цирка Чинизелли: клоун «Berty Balder» в исполнении Франка Балдерa (Германия);
Специальный приз Цирка Владислава Гончарова: Акробатическая дорожка «Флаги Мира» под руководством Андрей Демьяненко, Российская Государственная цирковая компания и продюсерский центр «Королевский цирк Гии Эрадзе» (Россия);
Специальный приз Цирка Союза деятелей циркового искусства: Подкидные доски «Эхо мечты» под руководством Алексея Зарипова, «Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского» (Россия);
Специальный приз главного режиссера «Королевского цирка Гии Эрадзе» Елены Петриковой за исполнительское мастерство: «Sali Brothers» гаучо в исполнении Джузеппе и Карло Сали (Италия);
Специальный приз фестиваля: Акробатический дуэт в исполнении Смита Джордана и Сувориной Алины (Австралия);
Специальный приз театра «Уголок дедушки Дурова»: Клоунский дуэт «Внуки лейтенанта Шмидта», Сергей Колганов и Олег Белогорлов (Россия);
Специальный приз Алексея Маклакова: Воздушный дуэт «Moments of Love» в исполнении Тха Тьен Фуок и Нгуен Тхи Хоа (Вьетнам);
Специальный приз государственного цирка Будапешта: Вольтиж на шарах «Тайны джентльменов» под руководством Эрдене Нергуй (Монголия);
Специальный приз Armoni Organisation: Акробаты на мачтах «Hassak» под руководством Адлета Тиканова (Казахстан) и Подкидные доски «Эхо мечты» под руководством Алексея Зарипова, «Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского» (Россия);
Специальный приз Казахского госцирка: Жонглер диаболо в исполнении Акира Фукагава (Япония);
Специальный приз «Королевского цирка Гии Эрадзе»: Дрессированные тигры под руководством Карлоса Брешиани (Гватемала);
Специальный приз Государственного цирка Китая и контракт на работу: одкидные доски «Эхо мечты» под руководством Алексея Зарипова, «Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского» (Россия);
Специальный приз Большого московского цирка: Акробаты на роликах в исполнении Александры и Игоря Петровых (Россия);
Специальный приз компании «Росгосцирк»: Дрессированные слоны под руководством Майли Монни, Италия;
Специальный приз жюри: Балет продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе» (Россия).
Бронзовые призы фестиваля:
Акробатическая дорожка «Флаги Мира» под руководством Андрей Демьяненко, Российская Государственная цирковая компания и продюсерский центр «Королевский цирк Гии Эрадзе», Россия;
«Эквилибр на руках» в исполнении Красимирa Васовa, Болгария;
«Колесо смелости» в исполнении Нурсултана и Махмудбека Суанбековых, Кыргызстан;
Акробаты на мачтах «Hassak» под руководством Адлета Тиканова, Казахстан.
Серебряные призы фестиваля:
Групповые ремни «Коронация» под руководством Владислава Дулича, «Российская государственная цирковая компания» и продюсерский центр «Королевский цирк Гии Эрадзе», Россия;
Жонглер Илья Иванцов, Беларусь;
Воздушный дуэт «Moments of Love» в исполнении Тха Тьен Фуок и Нгуен Тхи Хоа, Вьетнам.
Золотые призы фестиваля:
Групповое диаболо в исполнении Китайской национальная группы, Китай;
Гимнасты на ремнях «Анна» в исполнении Елены Мизениной и Дмитрия Ефремкин, «Российская государственная цирковая компания» и продюсерский центр «Королевский цирк Гии Эрадзе», Россия;
Подкидные доски «Эхо мечты» под руководством Алексея Зарипова, «Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского», Россия.
До встречи на следующем фестивале!