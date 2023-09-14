Четыре дня лучшего мирового цирка — II Международный фестиваль циркового искусства «Без границ»

В пятницу мы уже написали несколько слов об исполнителях, которые принимают участие в фестивале циркового искусства «Без границ». Давайте познакомимся и с остальными. Конечно, наши слова ничего не скажут о том, что происходит на сцене, но зрители, которые придут на гала-представление в воскресенье, 17сентября, в полдень, будут хотя бы немного подготовлены к феерическим выступлениям.

А те, кто купил билеты на воскресный вечер, на 16:00, еще и услышат, кого же объявят победителями. Конечно, узнать это вы сможете из продолжения нашей трансляции, но на таком торжественном моменте лучше все-таки присутствовать!

География фестиваля изменилась по сравнению с первым годом его проведения. Тогда к нам приехали цирковые артисты из Перу, Венгрии, Украины, Франции. А в этом — из Германии, Мексики, Испании, Китая и других стран. Даже из далекой Австралии! Фестиваль уверенно продолжает доказывать миру, что цирковое искусство — действительно «Без границ».

Клоун Berty Balder из Германии (на самом деле исполнителя зовут Франк Балдер) привез в Петербург уморительно смешной, лиричный и понятный без перевода номер с участием Эльмута. Вы должны увидеть, какой это своевольный и дерзкий... страус.



Фото: предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургского цирка

Воздушный дуэт «Moments of Love» в исполнении Тха Тьен Фуок и Нгуен Тхи Хоа, Вьетнам, вызывает головокружительную смесь чувств. Артисты выполняют уникальные трюки, вися в прямом смысле слова на зубах!

Испанский жонглер Мартин Макки показывает такую скорость работы с мячиками, что иногда кажется, что у него минимум три руки. Оптический обман, конечно! Такое мастерство достигается каждодневными многочасовыми упражнениями.

Акробатический дуэт Смита Джордана и Алины Сувориной (Австралия) представил на манеже прекрасный лирический балетный номер. А что партнерша время от времени взлетала в воздух — так это же от любви!



Скриншот: прямой трансляции выступления

Номер «Тайны джентльменов» под руководством Эрдене Нергуй (Монголия) обещает нам вольтиж на шарах. Мы-то привыкли, что вольтижировка — это трюки на лошадях, которые все-таки более устойчивые, чем шары… Как же справятся с этим артисты? Приоткроем завесу тайны: мы не знаем, как это у них получается, но выглядит великолепно.



Фото: предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургского цирка Фото: предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургского цирка

В фестивале участвует сразу два номера с использованием диаболо. Нет, здесь нет ничего инфернального — только волшебная ловкость в жонглировании двумя соединенными конусами, которые подбрасывают на веревочке. В этом жанре выступят артисты Китайской национальной группы и Акиро Фукагава из Японии. Кажется, что это очень просто? Но эта легкость обманчива.

Акробаты на мачте «Hassak» под руководством Адлета Тиканова (Казахстан) показывают какие-то запредельные возможности равновесия на очень неустойчивых конструкциях, куда обычный человек и просто так бы не залез.

Фото: предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургского цирка Фото: предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургского цирка

Гимнастический номер на ремнях «Анна» в исполнении Елены Мизениной и Дмитрия Ефремкина («Российская государственная цирковая компания» и продюсерский центр «Королевский цирк Гии Эрадзе», Россия) уже неоднократно становился призером цирковых конкурсов. Ему стоя аплодировало жюри и отдавали симпатии зрители.

И еще один российский номер на ремнях будет в программе — «Коронация» под руководством Владислава Дулича («Российская государственная цирковая компания» и продюсерский центр «Королевский цирк Гии Эрадзе», Россия).

Продолжим о ремнях — на этот раз немного других. «Sali Brothers» — это номер в жанре бола-бола. Братья Джузеппе и Карло Сали родились в известной итальянской цирковой семье и продолжили семейную традицию. Они с необычайной скоростью вращают болы — кожаные ремни с привязанным шаром на одном конце и специальной ручкой на другом.



Фото: предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургского цирка Фото: предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургского цирка

«Колесо смелости» в исполнении Нурсултана и Махмудбека Суанбековых из Кыргызстана успешно доказывает, что люди во вращающейся над манежем конструкции из двух колес могут такое вытворять! Смотрите сами, это словами не описать.

Почему люди не летают, как птицы… А вот и нет — некоторые умеют летать. Это доказывает нам номер на подкидных досках «Эхо мечты» под руководством Алексея Зарипова («Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского», Россия).

Фото: предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургского цирка Фото: предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургского цирка Фото: предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургского цирка

Мы очень любим умных, добрых и красивых слонов — и про итальянку Майли Монни написали вчера. Но на арене появятся и опасные, хищные и грациозные представители семейства кошачьих. Карлос Брешиани из Гватемалы дрессирует амурских тигров уже больше 25 лет — и сам за ними ухаживает. Кстати, он первый в семье цирковой артист, его родители были далеки от этого искусства.

Фото: предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургского цирка Фото: предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургского цирка

Жонглер Илья Иванцов, Беларусь, с пяти лет подбрасывает в воздух разные предметы — и достиг в этом такого мастерства, что публике остается только ахать от удивления!



Фото: предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургского цирка

Клоунский дуэт «Дети лейтенанта Шмидта» рассмешит любого. Элегантные и ненарочитые репризы о цирковом мастерстве исполняют Сергей Колганов и Олег Белогорлов (Россия).

Акробатическая дорожка «Флаги мира» под руководством Андрея Демьяненко (Российская Государственная цирковая компания и продюсерский центр «Королевский цирк Гии Эрадзе», Россия) не только покажет, что можно крутить в воздухе синхронные сальто и добиваться небывалой точности во взлетах и приземлениях, но и что — внимание, девушки! — макси-юбка очень удобна для того, чтобы делать "колесо"!

Фото: предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургского цирка

Также в конкурсе принимают участие акробаты на роликах Александра и Игорь Петровых (Россия), которые наглядно показывают, что на этом средстве передвижения по городу можно еще и танцевать.



Фото: предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургского цирка

И гимнаст на ремнях Эммануэль Торрес (Мексика) с номером «Man in fire» — действительно, огонь!

