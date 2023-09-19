Завтрак, обед, ужин. Как быстро заказать продукты из магазина у дома

Заказать продукты на каждый день стало еще проще и быстрее: доставка «Дикси» активно развивается в Петербурге, наращивая скорость, масштабы и сервис. Рассказываем, как работает этот инструмент и почему он действительно удобный.

С чего начать

Оформить доставку из «Дикси» можно через сайт dostavka.dixy.ru и мобильные приложения «Дикси: Клуб друзей и доставка» для Android и «Клуб друзей Дикси» для iOS. Среднее время ожидания заказа — полтора часа, в час пик — не более двух часов. В ближайшей перспективе, обещают разработчики, станет еще быстрее. Если же вам некогда ждать курьера, оформите самовывоз и заберите свою продуктовую корзину из любого удобного магазина. Как правило, через час заказ уже готов к выдаче.

И, пожалуй, самое главное: при чеке от 500 рублей в пределах кольцевой автодороги Петербурга доставка будет бесплатной. Впрочем, если учесть, что это и так минимально возможная сумма заказа, то можно сказать, что за услуги курьера в принципе платить не придется. За пределами КАД минимальная сумма заказа для бесплатной доставки — 2000 рублей. Уточнить границы зоны доставки можно здесь.

Изучаем сервис

Что можно заказать через сервисы? Да все, что вы привыкли покупать каждый день. Нужно приготовить обед для всей семьи? Не вопрос! Курьер привезет необходимое: охлажденную птицу, свежие овощи и молочку, хлеб. Если возиться на кухне некогда, в интернет-магазине есть готовая еда на завтрак, обед, ужин. А еще — детское питание, корма для животных, бытовая химия, товары для дома, косметика и гигиена и т.д.



Для удобства покупателей в каталоге отдельно объединены, например, все для шашлыка или для завтрака, товары из Беларуси, а также продукты собственной торговой марки «Наша марка» — это всегда высокое качество по доступным ценам.



Всего на сегодняшний день в каталоге собрано более 5000 товаров.



«Плюшки» для покупателей





Воспользоваться доставкой очень просто: регистрация на сайте или в мобильном приложении займет не больше двух минут. Интерфейс сервисов устроен так, что все интуитивно понятно.



У онлайн-шопинга в «Дикси» есть несколько преимуществ перед покупками в офлайне. Прежде всего это упорядоченный поиск товаров. В поисках нужного не придется бродить по торговому залу, теряя время, — можно сразу перейти в каталог и найти необходимое. А еще на первом экране видны актуальные акции, товары с кешбэком, розыгрыши.



Продвинутым шопоголикам рекомендуем начать онлайн-покупки с изучения разделов «Товары дня» и «Ничёси» — это самые интересные предложения недели и акции.