«Строим дома, в которых мы хотим жить». Какое жилье появится у Финского залива

В Курортном районе Петербурга стартует новый девелоперский проект: компания «Унистрой» начинает строить в Лисьем Носу ЖК «Лисино».* Малоэтажные дома оснастят «умными» системами безопасности, а территорию — благоустроенным парком и объектами социальной инфраструктуры. Об особенностях развития этого комплекса и работе с петербуржцами «Фонтанке» рассказал заместитель генерального директора одного из ведущих застройщиков Татарстана Искандер Юсупов.

Заместитель генерального директора компании «Унистрой» Искандер Юсупов Фото: пресс-служба компании «Унистрой» Поделиться Поделиться





— Вы работаете уже в пяти городах за пределами Казани: в Екатеринбурге, Уфе, Перми, Тольятти, Санкт-Петербурге. Каким вам представляется наш город и люди, которые здесь живут?

— У нас сложилось впечатление, что Петербург — место непростое. Чтобы запустить здесь строительство нашего первого дома, пришлось решать массу вопросов, связанных с согласованием проекта. На разработку «Лисино» в Лисьем Носу ушло 4 года. Но мы все-таки получили разрешение на строительство и теперь готовы начать продажи.

А еще мы заметили, что покупатели в Петербурге отличаются от наших клиентов в других городах России. Там люди перед сделкой предпочитают прийти в наш офис, пообщаться лично. Здесь же горожане делают выбор в пользу телефонных и видеозвонков.

Еще петербуржцы перед покупкой квартиры активно интересуются биографией застройщика. Им важно, чтобы за плечами у девелопера было несколько уже сданных жилых комплексов — это убеждает их в надежности компании. В этом вопросе нам труднее, чем местным строителям. Ведь мы реализовали несколько десятков проектов, но все — в других городах, поэтому нашим клиентам из Петербурга сложно посмотреть на них вживую.

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— Тогда как вы справляетесь с этой задачей? Как убеждаете клиентов, что вам можно доверять?

— Мы показываем многочисленные фото- и видеоматериалы. Рассказываем, что занимаем высокие места в различных рейтингах — к примеру, возглавляем перечень российских девелоперов, которые строят дома быстрее всего.** А еще приглашаем людей на экскурсию на строящиеся объекты, чтобы они увидели, какие материалы мы используем и какими получаются готовые квартиры.

В конце 2023 года мы сдаем наш первый петербургский проект — клубный дом Upoint*** на Пискаревском проспекте. И сможем с гордостью показать городу проделанную работу.

— Почему вы решили построить второй жилой комплекс в Петербурге именно в Курортном районе?

— Хоть и кажется, что Лисий Нос — это пригород, административно он относится к Петербургу. К тому же район не зря называется Курортным: у петербуржцев эти места ассоциируются с отдыхом. Вдобавок сейчас территория активно развивается благодаря близости к Лахта Центру.

Мы внимательно обсудили идею с экспертами-риелторами и поняли: в этом месте будет спрос на жилье. Убедились, что проект будет успешным, и приобрели право аренды земельного участка.

— Что еще появится в Лисьему Носу — помимо домов?

— Благодаря нашей работе район приобретет не только комфортное жилье. Мы также построим четыре детских сада, две школы, поликлинику, дом молодежи, МФЦ, отдел полиции, дом культуры и физкультурно-оздоровительный комплекс. А еще транспортную развязку и железнодорожную платформу.

— Для кого вы создаете комплекс «Лисино»? Как бы вы описали интересы, цели, ценности вашей аудитории?

— Хотя у нашей компании есть несколько проектов бизнес-класса, наш любимый сегмент — комфорт-класс. Наши дома сопровождает качественное благоустройство. Особое внимание мы уделяем среде для детей: устанавливаем различные малые архитектурные формы, укладываем безопасное покрытие на детских площадках, которые обычно занимают большую часть двора.

Наша основная аудитория — молодые семьи с детьми, мы планируем на старте предложить демократичные цены. В ходе дальнейшего развития проекта ожидаем встретить и аудиторию постарше: людей, которые предпочитают дома в спокойных тихих местах рядом с природой, вдали от шумного города.

Именно такая аудитория — молодые и взрослые семьи — сложилась у наших проектов в Татарстане, похожих на «Лисино»: в малоэтажных жилых комплексах в пригородах Казани.

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— А чем вообще, на ваш взгляд, малоэтажные дома привлекательны для россиян?

— Тренду на строительство невысоких домов уже несколько лет. Особенно сильно он прослеживается на европейском рынке. Это неудивительно: некоторые исследования подтверждают, что жизнь в многоэтажках негативно отражается на психоэмоциональном состоянии людей — сказываются «давящие» свысока стены, высокая плотность заселенности.

Поэтому мы отдаем предпочтение именно таким проектам — и по коммерческим, и по этическим соображениям. К слову, в возведенных нами домах живет большая часть сотрудников нашей компании, мы строим комплексы так, чтобы нам самим хотелось в них жить.

— Проекты, которые вы реализуете в разных городах, отличаются технологичностью: качественной отделкой, автоматизацией управления инженерными коммуникациями. Что новаторского будет в домах «Лисино»?

— Квартиры в Лисино, как и во всех наших комплексах, будут оснащены электронными замками, открывающимися по отпечатку пальца или специальному коду. Жильцам будет доступен видеоглазок — это позволит им через приложение в телефоне смотреть, кто стоит за дверью.

Мы планируем следовать концепции «умного дома». При этом не ставим целью оснащать квартиры всем, чем только можно. Ведь обычно люди балуются каким-нибудь дистанционным управлением штор не дольше недели — потом это надоедает. Наша задача — оснастить жилье базовыми «умными» вещами, связанными с безопасностью. Установим в квартирах датчики протечки воды, обеспечим возможность удаленно перекрывать водоснабжение и электричество через приложение со смартфона.

Разумеется, в домах будут бесшумные лифты, колясочные комнаты, а квартиры мы сдадим с отделкой White Box**** — с выполненными предчистовыми работами. Всё это стандартный набор для всех наших проектов.

— Почему вы называете комплекс в Лисьем Носу городом-парком?

— Во многих уже построенных нами комплексах есть парки. Например, в ЖК «Царево Village» в Казани мы обустроили зеленую зону площадью 8 гектаров с территорией для отдыха, прогулок, детских игр. Этим летом там даже появился веревочный парк.

Мы прекрасно понимаем, что мало просто построить дома — нужно предусмотреть места, где люди могли бы отдохнуть и расслабиться.

Большая площадь территории «Лисино» тоже будет отдана под парковую зону — она заложена в генплане и сейчас проектируется.

— В какие сроки вы хотите завершить строительство?

— Пока завершение первого этапа планируется на третий квартал 2025 года. К этому времени мы намерены построить и сдать 10 домов: 44 тысячи квадратных метров жилья — это 11% всего проекта.

Но, разумеется, чем лучше будут продаваться квартиры, тем быстрее мы будем строить. Срок, который я вам озвучил, мы назначили с запасом.

— Как ваша компания планирует развиваться дальше?

— Мы продолжаем экспансию на российском рынке. Рассматриваем земельные участки в Петербурге, в Нижнем Новгороде, Самаре, Новосибирске. Ожидаем скорого завершения работы над несколькими нашими объектами, в том числе над клубным домом Upoint в вашем городе.

Подробнее о новом проекте «Унистрой» — городе-парке «Лисино» — можно узнать по телефону (812) 565 97 09.

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Рекламодатель: ООО «РиэлтСПб» ИНН 7806550637, erid= Kra23b2Qd * Застройщик: ООО Специализированный застройщик «УНИСТРОЙРЕГИОН-1». Проектная декларация размещена в Единой информационной системе жилищного строительства на сайте наш.дом.рф.

Условия программы: при приобретении объектов долевого строительства, находящихся в жилом комплексе «Лисино» г. Санкт-Петербург, оплата цены договора участия в долевом строительстве осуществляется по всем действующим формам оплаты: 100% оплата, привлечение кредитных средств.

Подробнее о данном предложении можно узнать в офисе продаж и по тел. (812) 565 97 09.

** Единый ресурс застройщиков erzrf.ru, Рейтинг по скорости строительства РФ, 01.08.2023 г. https://clck.ru/35SkkN с объемом ввода от 500 тыс. м 2 за 3 года.

*** Upoint — Твоя точка зрения. Застройщик: ООО Специализированный застройщик «УНИСТРОЙРЕГИОН-2». Проектная декларация размещена в ЕИСЖС на сайте наш.дом.рф

Условия реализации: при приобретении объектов долевого строительства в жилом комплексе по Пискаревскому проспекту г. Санкт-Петербург, оплата цены договора участия в долевом строительстве осуществляется по всем действующим формам оплаты: 100% оплата, привлечение кредитных средств. Передача квартир: 30.06.2024 г. Подробнее о данном предложении можно узнать в офисе продаж и по тел. (812) 565 97 09.

**** White Box — предчистовая отделка.

Настоящее предложение не является публичной офертой.

