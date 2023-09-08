    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    3 м/с, ю-з

    769мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd96.63eur103.04

    Мультимедийная заметка

    Кешбэк — целых 3%! Готовьте смартфоны и расплачивайтесь в «Ленте» через СБП

    2756
    Для оплаты покупки через СБП на кассах сети магазинов «Лента» есть несколько способов
    Для оплаты покупки через СБП на кассах сети магазинов «Лента» есть несколько способовФото: Freepik.com
    ПоделитьсяПоделиться

    Посетители «Ленты» до конца октября могут получить 3% от стоимости покупок. Для этого нужно расплатиться через Систему быстрых платежей (СБП). Кешбэк вернется рублями обратно на счет, с которого проводилась оплата.

    Воспользоваться Системой быстрых платежей можно несколькими способами:

    • расплатиться в одно касание, приложив смартфон со скачанным приложением СБПэй к NFC-табличке. Смартфон на базе Android достаточно поднести к ней разблокированным. Пользователям iOS нужно запустить приложение, выбрать NFC-оплату и после этого приложить гаджет к табличке;
    • отсканировать QR-код, размещенный в кассовой зоне, с помощью СБПэй или через приложение своего мобильного банка, а затем подтвердить оплату.

    — Система быстрых платежей становится привычным платежным инструментом для россиян, которые все чаще оплачивают покупки через нее с помощью QR-кодов или NFC-табличек. Мы вместе с партнерами постоянно расширяем список интересных предложений в разных категориях, особенно в таких популярных, как покупка продуктов. Уверены, что в новой акции с «Лентой» покупатели оценят выгоду и скорость оплаты через СБП, — рассказывает директор по маркетингу и коммуникациям НСПК (операционный платежный и клиринговый центр СБП) Наталья Пейсахович.

    Для участия в акции необходимо зарегистрироваться в программе лояльности на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет!». Максимальная сумма кешбэка, которую может получить один участник, — 1000 рублей за весь период акции.

    СБПэй — мобильное приложение для оплаты товаров и услуг через Систему быстрых платежей, доступное на смартфонах Android и iOS. В приложении необходимо привязать свой банковский счет.

    Полные правила акции доступны на сайте.

    АО «НСПК»

    Для оплаты покупки через СБП на кассах сети магазинов «Лента» есть несколько способов
    Для оплаты покупки через СБП на кассах сети магазинов «Лента» есть несколько способовФото: Freepik.com

    Реклама

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close