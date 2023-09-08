Кешбэк — целых 3%! Готовьте смартфоны и расплачивайтесь в «Ленте» через СБП

Для оплаты покупки через СБП на кассах сети магазинов «Лента» есть несколько способов

Посетители «Ленты» до конца октября могут получить 3% от стоимости покупок. Для этого нужно расплатиться через Систему быстрых платежей (СБП). Кешбэк вернется рублями обратно на счет, с которого проводилась оплата.



Воспользоваться Системой быстрых платежей можно несколькими способами:



расплатиться в одно касание, приложив смартфон со скачанным приложением СБПэй к NFC-табличке. Смартфон на базе Android достаточно поднести к ней разблокированным. Пользователям iOS нужно запустить приложение, выбрать NFC-оплату и после этого приложить гаджет к табличке;



отсканировать QR-код, размещенный в кассовой зоне, с помощью СБПэй или через приложение своего мобильного банка, а затем подтвердить оплату.



— Система быстрых платежей становится привычным платежным инструментом для россиян, которые все чаще оплачивают покупки через нее с помощью QR-кодов или NFC-табличек. Мы вместе с партнерами постоянно расширяем список интересных предложений в разных категориях, особенно в таких популярных, как покупка продуктов. Уверены, что в новой акции с «Лентой» покупатели оценят выгоду и скорость оплаты через СБП, — рассказывает директор по маркетингу и коммуникациям НСПК (операционный платежный и клиринговый центр СБП) Наталья Пейсахович.



Для участия в акции необходимо зарегистрироваться в программе лояльности на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет!». Максимальная сумма кешбэка, которую может получить один участник, — 1000 рублей за весь период акции.



СБПэй — мобильное приложение для оплаты товаров и услуг через Систему быстрых платежей, доступное на смартфонах Android и iOS. В приложении необходимо привязать свой банковский счет.



Полные правила акции доступны на сайте.

