Петербургский фотограф умер в бассейне на Крестовском острове

Сотрудники правоохранительных органов проверяют обстоятельства смерти петербургского фотографа в спорткомплексе в Петроградском районе города.
Медиков на проспект Динамо, 44, вызвали накануне до полудня, стало известно «Фонтанке» 5 сентября. Помощь требовалась пожилому мужчине — ему стало плохо в бассейне.
Спасти его не удалось. Подоспевшей бригаде скорой оставалось констатировать смерть. Точную причину предстоит установить по результатам судебно-медицинской экспертизы.
Погибший фотограф. Снимал культурные мероприятия в филармонии, Русском музее, Эрмитаже. В марте побывал на Байкале, в августе ему исполнилось 77 лет.
На момент выхода материала в бассейне комментарий предоставить не смогли.