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    Петербургский фотограф умер в бассейне на Крестовском острове

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    7 комментариев

    Сотрудники правоохранительных органов проверяют обстоятельства смерти петербургского фотографа в спорткомплексе в Петроградском районе города.

    Медиков на проспект Динамо, 44, вызвали накануне до полудня, стало известно «Фонтанке» 5 сентября. Помощь требовалась пожилому мужчине — ему стало плохо в бассейне.

    Спасти его не удалось. Подоспевшей бригаде скорой оставалось констатировать смерть. Точную причину предстоит установить по результатам судебно-медицинской экспертизы.

    Погибший фотограф. Снимал культурные мероприятия в филармонии, Русском музее, Эрмитаже. В марте побывал на Байкале, в августе ему исполнилось 77 лет.

    На момент выхода материала в бассейне комментарий предоставить не смогли.

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    Смерть
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ11

    Комментарии 7

    Гость05 Сен 2023 в 14:21
    Он утонулЪ©
    +0−0
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