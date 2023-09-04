«Сельское хозяйство — это как лотерея». Фермер рассказал, зачем раздает овощи за бесценок

Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Под Гатчиной фермер по выходным распахивает ворота на поле и разрешает забирать овощей столько, сколько сможешь унести, можно вывозить хоть целым тачками.

Никто не ходит по пятам и не следит, кто чем занят на грядках, и верят на слово, что именно в пакетах, которые покупатели ставят на весы. Бывалые фермеры ломают голову, что затеял этот чудак, который отдает урожай по смешным ценам: капусту любых видов всего по 50 рублей , огурцы — по 150.



Секрет прост: пока другие фермеры тратятся на логистику, его овощи покупатели вывозят сами. За последний выходной лета по гатчинскому полю топтались больше тысячи человек, вывезли 15 тонн продукции и принесли ему минимум 750 тысяч выручки.



Алексей Садов поделился с «Фонтанкой» хитростями фермерского дела, позволившими ему построить бизнес с выручкой в 15 миллионов в год.

Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Нащупай направление К семейному предприятию по выращиванию лука Алексея Садова привлекли с 7-го класса , а в 19 лет он, уже учась на менеджера, решил продавать лук сам — брал его на реализацию у родителей, зелень покупал на базе.

— В 2010 году случилась засуха и зелень с 70 рублей подскочила до 300 за пучок. Я подумал: «Да ну, любая бабушка укроп умеет выращивать». Тут и началось мое восхождение в сельском хозяйстве, — улыбается он.

Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Найди землю В соседнем с Коммунаром совхозе Алексей договорился с 2011 года арендовать 3 гектара земли. Участок достался с бонусом — арендодатели сами посеяли ему укроп и петрушку, дали технику. Вся земля обошлась в 20 тысяч рублей на весь сезон, аренда техники в 15 тысяч за гектар. Все траты уложились в 100 тысяч, а выручку он получил в районе 500 тысяч рублей. С каждым годом по чуть-чуть наращивая площадь, в 2022 году Алексей замахнулся на 39 гектаров под Гатчиной.



В прошлом году участок дал урожай порядка 200 тонн , в этом году планируют выйти на ту же цифру.

Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Работай с отзывами покупателей На старте фермерства ассортимент культур у Алексея был весьма скромным — укроп да петрушка. Сегодня на полях колосятся более 20 различных культур: шпинат, кинза, более 20 видов капусты, из них четыре вида цветной: белая, зеленая, фиолетовая, желтая, романеско, брокколи, кейл. А еще огурцы, помидоры, клубника, редька, репа, свекла, морковь, картофель, кабачки, тыква, горох, щавель. И, конечно же, укроп с петрушкой.



— Идеи, что посадить, нам подсказывают покупатели в интернет-магазине, смотрим и на спрос. Когда мы впервые посадили капусту романеско, за первый же день у нас с поля купили сразу тонну на 100 тысяч рублей. Конечно, на следующий год мы добавили рассады, — делится хитростями фермер.

А еще, когда на тарелке лежит та же капуста, но четырех разных цветов, это очень нравится детям, и приучить их к полезной пище так проще. Мы же едим еще и глазами.

Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Отличайся от конкурентов

Покупателей прямо в поле впервые пригласили осенью 2019 года — собрать то, что сами не успели, и закинуть в соцсети фотографии. За 100 рублей предложили забрать кто сколько унесет.

— Пришли всего 3–4 семьи, но зато был большой отклик в комментариях: одни рассказывали, что так собирали в Бельгии клубнику, другие — во Франции помидоры. Всё было придумано уже до нас. И мы поняли, что так можно зарабатывать, — делится фермер.

На следующий год эксперимент повторили: покупателям предлагалось заполнить овощами ящичек из-под клубники и заплатить 100 рублей за всё что поместилось. — Некоторые ящики начали использовать как поднос — набивали доверху и подбородком придерживали. Я решил взвесить — вышло 16 килограммов . Одна девушка рассказала, что владельцы интернет-магазина в Кудрово у нас затарились и продавали овощи всю неделю, — смеется Алексей.



Чтобы отсечь перекупщиков, установили ценник за килограмм каждой культуры. Сейчас, говорит Алексей, на поле приходит аудитория, которой, кроме покупки, важны эмоции от прогулки на свежем воздухе, многие приезжают с детьми.

В прошлые выходные на день поля на ферму приехали почти 1000 гостей , продали овощей порядка 15 тонн — в среднем по 30–40 килограммов на семью.

Сегодня на день поля приходится треть объема реализации продукции, еще столько же продают в интернет-магазине и на овощных базах. На долю магазина и маркета в городе по выходным приходится всего 10%.

Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Не брезгуй поддержкой государства

Технику Алексей купил в 2019 году на грант «Начинающий фермер», подать заявку может любой сельхозпроизводитель. На три миллиона господдержки и 330 тысяч собственных вложений приобрел трактор, почвофрезу, окучник и прицеп. Конечно, тем, кто только собирается стартовать, сейчас будет сложнее — цены на сельскохозяйственную технику взлетели чуть ли не вдвое: трактор «Беларусь» обошелся Алексею в 1,4 миллиона, сейчас такой стоит 2,2.



— Принято ругать государство, но субсидия на технику компенсирует вложения: 30–40% от покупки трактора и навесного оборудования, на картофельное — до 50%, — говорит Алексей, но отмечает, что сам льготой еще не пользовался, а докупал себе бэушное.

При приобретении техники сельхозпроизводитель может рассчитывать и на льготный лизинг, объясняет фермер. Сам он воспользовался долгосрочной арендой при покупке «Газели» на ферму, так же взял и свою легковушку.



Сейчас в парке фермера два трактора, «Газель», легковая машина, 12 единиц навесного оборудования. На конец 2021 года активы его компании ООО «Сила лета», по данным СПАРК, оценивались в 6,2 миллиона рублей.

На сегодняшний день, говорит фермер, оценить активы труднее: он решил отказаться развивать ООО и переводит бизнес на рельсы ИП. С данными по выручке проще: за 2022 год ферма получила 8 миллионов рублей выручки.

— По плану было выручить 15 миллионов, но помешала дождливая осень, плюс после мобилизации вдвое упали продажи в интернете. В этом году выходим на контрольные цифры 15–17 миллионов рублей выручки, — объясняет фермер.

Расходы почти равны доходам, но чистая прибыль, по словам Алексея, тоже есть. Как правило, свободные деньги снова идут в оборот — на погашение кредита и насущные нужды. К будущему сезону, например, планируют поставить четыре теплицы для выращивания клубники, на покупку и монтаж заложили уже миллион рублей.

Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Хватить должно всем

Не всегда в сельском хозяйстве ценообразование зависит от себестоимости продукции. Точнее, совсем не зависит. Здесь главный ориентир — потребительский спрос. И это тоже нужно иметь в виду, объясняет фермер.

— Когда мы продавали клубнику по 250 рублей за килограмм, она так быстро заканчивалась, что тем, кто приехал, например, к обеду, не доставалось ничего. По этому поводу хейта у нас было больше, чем по уровню цен. По 600 рублей за килограмм люди берут уже вдумчиво, мало кто покупает больше 5 килограммов за раз, — объясняет предприниматель.



При формировании отпускной цены фермер смотрит в первую очередь на урожай. В этом году, например, случился переизбыток брокколи — ее решили отдавать по 50 рублей за килограмм. Гороха, наоборот, уродилось мало — засеяли гектар, а он не взошел. Поэтому ему назначили цену в 450 рублей за кило, хотя на старте планирования закладывали цену всего 150 рублей за 1 кг .

— Та же история с огурцами: в прошлом году их было навалом, ведрами носили в багажник, а в этом году посевов столько же, а огурца гораздо меньше, его не хватает — пришлось поднять цену до 150 за килограмм. На будущий год мы их посадим полгектара и вернем цену 50 рублей, — делится планами Алексей.

Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Не жмись на зарплату

Найти работника на ферму настоящая проблема. Возиться с землей, говорит Алексей, не хочет почти никто, тем более, когда в 30 минутах езды от Гатчины — огромный Петербург с теплыми помещениями, а не вот эти вот сырые поля, где стоишь в грязи по колено. Даже приезжие из Таджикистана, где совсем недавно хлопок собирали все от мала до велика, от грядок шарахаются как от огня.

Большие надежды Алексей возлагает на граждан Африки.

— К нам приезжала делегация из Африки, в том числе был помощник посла. Они рассматривают такую возможность — привозить сюда африканцев. они готовы работать за 2,5 тысячи в день, но у них хотя бы навык к физическому труду еще сохранился, — надеется фермер.

Сейчас на ферме работает 16 человек. Укроп за 60 тысяч в месяц, или 50 рублей с килограмма, собирают сезонные рабочие — семья из четырех человек из Средней Азии. Но даже при такой оплате еще четырех работников не хватает, и часть урожая так и остается в поле.



Еще на ферму работают три тракториста с зарплатой 3 тысячи рублей в день, столько же получают четыре водителя-курьеры, руководящий состав — два человека, отвечающих за сбыт продукции и соцсети, сидят на окладе в 50 тысяч с добавкой опциона от различных проектов. И как и все, работают в поле руками. В зарплатный фонд в уборочный сезон Алексей закладывает 700–800 тысяч рублей.



Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Привлекай инвестиции покупателей

Если в сезон сбора урожая со свободными средствами проблем нет, то при подготовке к весенней страде приходится подходить с выдумкой. На ферме Алексея придумали в феврале продавать сертификаты. Тем, кто приобрел, цены на любую культуру осенью зафиксируют на отметке 100 рублей за килограмм, будь то хоть клубника, хоть горох, сюда же входит бесплатный обед на поле.



— Каждую весну мы этих сертификатов продаем на 300–400 тысяч рублей, — рассказывает Алексей.

Вырученные средства идут на покупку семян и подготовку земли к севу. Пробовали запустить и другой проект — «грядки в аренду», но ни одного желающего ковыряться в земле так и не нашлось.

— У нас не настолько урбанизированное население. Кто хочет поковыряться в земле, может к друзьям на грядки попроситься, пощипать ягоды. Картошку до забора уже никто не сажает, — объясняет фермер.



Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Найми экспертов

Занявшись сельским хозяйством, Алексей просто сеял. Ровно до 2013 года, когда растения подхватили грибок и практически весь урожай погиб. Оказалось, что мало семечко в землю кидать — за растениями нужно ухаживать. Делиться с Алексеем секретами фермерского дела никто не торопился, и он пошел учиться сам на агронома, еще одного — однокашника по учебе — взял к себе на стажировку.



— Агроном должен быть на поле на пятидневке, следить за сроками высадки, подкормки, поливом. Без агрономической службы продукт не будет безопасным и качественным, — считает фермер.



Опытному агроному по его словам не жалко платить сотню тысяч рублей. На плантациях клубники в 30–40 гектар, хороший агроном, говорит он, зарабатывает 200–300 тысяч.



Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Не жди легких денег

Самые отрицательные примеры, когда люди хотят все и сразу, говорит Алексей. Подсчитают на калькулаяторе, что с 1 квадратного метра можно собрать 10 кг огурцов, значит с 10 гектар — 1 тысячу тонн. Умножают это на цену в магазине и ждут, что вложив 5 миллионов, за сезон заработают 100. Берут кредит — и не вывозят. Мало посадить рассаду и вырастить, нужно же еще собрать урожай и реализовать. И ни на одном из этих этапов нельзя зевнуть. А если еще год неурожайный, экономика вообще не бьется. Здесь, как в поговорке: семь раз отмерь, один — отрежь. И все равно что-то получится не так.



— Сельское хозяйство — это как лотерея. Как правило, бывает два года подряд неурожайными, бывает три через один. И думаешь: вот я уйду, а этот год точно будет прибыльным. И все заработают, а я как лох останусь. Очень похоже на азартные игры, — объясняет фермер.

Скачки цен в сельском хозяйстве, говорит предприниматель, бывают неслыханные: например, в этом году капусту с поля продавали по 50 рублей за кило, сейчас она 13, а в прошлом году была по 7, бывали годы, что стоила 70 рублей за кило. И за свои 50 тонн капусты с гектара можно выручить как 650 тысяч рублей, так и 2,5 миллиона. А чтобы собрать урожай клубники с участка в гектар, миллион рублей нужно вложить только в рассаду. Обычная рабочая схема — вложить по весне 50 % своих денег, 50% взять в долг, и осенью отдать. Случился неурожай и нечем отдавать долг? Перезанимай и влезай в новые.



Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Где еще взять овощи прямо с грядки

Алексей Садов и его проект «Жили-растили» — не единственный в Петербурге, где можно получить свежесорванные овощи прямо с грядки, но в каждом случае есть своя специфика.

Например, на органической ферме «Веси», которая находится в том же районе, самосбора урожая как такового нет, но на ферму можно приехать поработать волонтером за 250 баллов в час, а по окончании работы оплатить заработанными баллами ту продукцию, которая есть на ферме. Сейчас на выбор есть кабачки мелкие по 150 руб/кг, кабачки крупные отдают за 75 рублей, тыкву — по 250, кило ревеня обойдется в 600 рублей.



Самосбор есть на на клубничной ферме «Ольховка» в Тосненском районе. За кило ягоды самосбором просят 270 рублей, если заказывать сборку заранее, килограмм клубники обойдется по 400 рублей, минимально можно взять 4 килограмма.

Прямо с грядки можно получить продукцию с клубничной фермы «BerryStore» в Ломоносовском районе. Но только по предзаказу и самовывозом — самосбора нет, а территория фермы закрытая. Двухлитровый контейнер клубники обойдется в 600 рублей.

Продукты прямо с поля продает ферма «Фионовы» из Тосненского района. Самосбора нет, сформированный заказ покупателю доставит курьер. Клубнику продают по 450–550 рублей за кило, огурцы — по 200, капусту — по 100 рублей за килограмм.



Заглянула «Фонтанка» и на рынок на Васильевском острове. Вряд ли эти овощи выросли в наших широтах, но посмотреть на ценник все же интересно: белую цветную капусту отдают за 250 рублей за килограмм, маленькие кабачки — по 150 рублей, помидоры — за 440, огурцы — за 395. За килограмм картошки нового урожая попросят 150 рублей. А вот в гипермаркете крупной сети кабачки можно отыскать и по 60 рублей, огурцы — от 70, помидоры — от 97 рублей за килограмм. Молодая белая картошка там стоит 40 рублей.



Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

