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    19 сентября — круглый стол «Обувь» по сезону: как поменять резину на автомобиле и хранить ее с максимальным комфортом»

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    Два раза в год большинство владельцев машин выстраиваются в очереди на автосервисы для замены шин. Сознательных автолюбителей должно стать больше — С 1 сентября 2023 года в России вводятся штрафы за использование резины не по сезону — то есть водителей начнут штрафовать за использование летних покрышек в зимние месяцы, а шипованных — летом. Такая практика давно существует, например, в Европе — в той же Финляндии, где сезоны четко прописаны. Фактически же система заработает с 1 декабря, когда нельзя будет использовать летнюю резину.

    Вопросы для обсуждения:

    — Какой процент автолюбителей не меняют шины на зиму? Чем это может быть опасно? Чем плохо ездить на шипованной резине летом?

    — Повысит ли спрос на замену резины ввод штрафов с 2023 года? Как это повлияет на рынок?

    — Какая резина сейчас представлена на рынке? Кто является основными производителями и поставщиками? Каковы предпочтения покупателей? Происходит ли импортозамещение на этом рынке?

    — Как изменились цены на зимние шины с прошлого года? Каковы факторы роста цен на шины?

    — В какие сервисы стоит обращаться для замены шин? Что влияет на качество их эксплуатации?

    — Сезонное хранение шин — особенности, сервис и новые возможности? Как некачественное хранение может повлиять на состояние шин?

    Найти хорошие шины, которые прослужат не один сезон — это задача номер один, задача номер два — найти место для хранения. Основные варианты — это собственный балкон или гараж и автосервис, где эти шины и меняли. Сегодня на рынке появляются и новые решения — например, склады индивидуального хранения. О том, как поменять шины с максимальным комфортом — обсудим на круглом столе.

    Приглашаем к участию производителей и продавцов шин, автосервисы, склады временного хранения.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».

    Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 19 сентября 2023 года.

    По вопросам участия обращаться:

    Екатерина Демахина, +7 911 912 4448, ed@fontanka.ru

    План мероприятий

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