19 сентября — круглый стол «Обувь» по сезону: как поменять резину на автомобиле и хранить ее с максимальным комфортом»

Два раза в год большинство владельцев машин выстраиваются в очереди на автосервисы для замены шин. Сознательных автолюбителей должно стать больше — С 1 сентября 2023 года в России вводятся штрафы за использование резины не по сезону — то есть водителей начнут штрафовать за использование летних покрышек в зимние месяцы, а шипованных — летом. Такая практика давно существует, например, в Европе — в той же Финляндии, где сезоны четко прописаны. Фактически же система заработает с 1 декабря, когда нельзя будет использовать летнюю резину.



Вопросы для обсуждения: — Какой процент автолюбителей не меняют шины на зиму? Чем это может быть опасно? Чем плохо ездить на шипованной резине летом?

— Повысит ли спрос на замену резины ввод штрафов с 2023 года? Как это повлияет на рынок?



— Какая резина сейчас представлена на рынке? Кто является основными производителями и поставщиками? Каковы предпочтения покупателей? Происходит ли импортозамещение на этом рынке?

— Как изменились цены на зимние шины с прошлого года? Каковы факторы роста цен на шины?



— В какие сервисы стоит обращаться для замены шин? Что влияет на качество их эксплуатации?

— Сезонное хранение шин — особенности, сервис и новые возможности? Как некачественное хранение может повлиять на состояние шин?

Найти хорошие шины, которые прослужат не один сезон — это задача номер один, задача номер два — найти место для хранения. Основные варианты — это собственный балкон или гараж и автосервис, где эти шины и меняли. Сегодня на рынке появляются и новые решения — например, склады индивидуального хранения. О том, как поменять шины с максимальным комфортом — обсудим на круглом столе.



Приглашаем к участию производителей и продавцов шин, автосервисы, склады временного хранения.