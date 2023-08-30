Депутаты пожаловались чиновникам, что районные газеты, где про них писали хорошее, больше не разносят по ящикам петербуржцев

На нулевых чтениях в Законодательном собрании депутаты спросили у главы комитета по печати Владимира Рябовола, почему районные газеты больше не разносят адресно, а вместо этого пачки изданий пылятся в холлах администраций.
Такой вопрос задал депутат Михаил Барышников, представляющий в парламенте Петергоф. По его словам, районные газеты нужны жителям — ведь там хорошо пишут про правительство и депутатов. Однако, по словам Рябовола, такая практика была признана невыгодной.
«Мы так делали в 2018–2019 годах, связанных с избирательной кампанией (тогда выбирали губернатора. — Прим.ред.). Был сумасшедший тираж — два миллиона, которые мы разносили по почтовым ящикам. Должен сказать, что мы получили много жалоб на мусор в домах. И мы решили, что это нерационально», — сказал Рябовол.
В ответ Барышников заявил, что районные газеты писали не о выборах, а про деятельность правительства. Однако чиновник всё равно отметил, что практика разноса газет по домам оказалась слишком дорогой и проблемной.
Ранее на нулевых чтениях стало известно, что в 2024 году финансирование АНО «Ассоциация журналистов Петроцентр» сократится. Ассоциацию создали в прошлом году. Как писала «Фонтанка», она должна была заниматься выпуском районных газет, «Вечернего Санкт-Петербурга», а также публикацией постов в соцсетях. Однако там не успели освоить деньги.