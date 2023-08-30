Алкоголь из Закавказья могут начать ввозить еще через два порта. С таким предложением выступил Минфин

Минфин предложил расширить перечень пунктов пропуска для импорта алкоголя по морю из стран Закавказья. Включить в список предлагают порты Астрахань и Оля в Астраханской области. Соответствующий документ опубликовали на сайте проектов нормативных правовых актов 30 августа.
Как отметили в ведомстве, каналы импорта алкоголя из Закавказья стали еще более значимыми на фоне санкционного давления и ухода зарубежных игроков рынка. При этом в России существует ряд проблем с ввозом алкоголя по данному направлению, в том числе и из-за подорожания логистики.
К примеру, автомобильный пункт пропуска на российско-грузинской границе Верхний Ларс–Казбеги работает в режиме повышенной нагрузки из-за погодных условий. На рост цен на поставки влияют и риски обвалов и трудности на дороге: серпантин, мосты и тоннели.
В Минфине заметили, что есть риск и того, что транспортная доставка алкоголя окажется недоступна из-за закрытия автомобильного сообщения между Россией и Грузией. Тогда перевозить товары нужно будет через Иран и Турцию.
«В таких условиях представляется целесообразным развивать морские перевозки по Каспийскому морю, что позволит сохранить канал ввоза алкогольной продукции в РФ из стран Закавказья и позволит снизить расходы, связанные с логистикой, поскольку морское сообщение является менее затратным», — заключили авторы проекта постановления.