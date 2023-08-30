Алкоголь из Закавказья могут начать ввозить еще через два порта. С таким предложением выступил Минфин

Минфин предложил расширить перечень пунктов пропуска для импорта алкоголя по морю из стран Закавказья. Включить в список предлагают порты Астрахань и Оля в Астраханской области. Соответствующий документ опубликовали на сайте проектов нормативных правовых актов 30 августа.



Как отметили в ведомстве, каналы импорта алкоголя из Закавказья стали еще более значимыми на фоне санкционного давления и ухода зарубежных игроков рынка. При этом в России существует ряд проблем с ввозом алкоголя по данному направлению, в том числе и из-за подорожания логистики.

