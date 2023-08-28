21 сентября — Круглый стол «Как пережить менопаузу и не заметить ее: мифы и правда о женском здоровье в переходный период»

Менопауза и климакс — естественные периоды, которые рано или поздно переживает каждая женщина. Большинство ожидает их, опасаясь негативного влияния на собственное здоровье и личную жизнь. При этом большинство путает понятия «климакса» и «менопаузы», а также не знает, как улучшить свое состояние в этот период. О том, как меняется жизнь женщины в это время и что можно сделать, чтобы она стала комфортнее — обсудим на круглом столе.

Вопросы для обсуждения:

— В чем отличие понятий «климакс» и «менопауза»?



— Отчего зависит, в каком возрасте начинается климакс? В каком случае можно говорить о ранней менопаузе? В чем ее опасность?

— В каких случаях менопауза может наступить поздно? Есть ли вообще такое понятие?

— Симптомы менопаузы: как изменяется самочувствие женщины? Насколько часто женщины испытывают «приливы» и другие проявления физического дискомфорта при менопаузе? Каким образом их можно скорректировать или предотвратить?



— Что меняется в жизни женщины в климактерический период во внешности, в характере, в поведении, в интимной жизни? Надо ли бояться изменений?



— Что положительного со здоровьем произойдет в жизни женщины после наступления климакса? Существуют ли заболевания, которые могут завершиться с наступлением климакса?

— Что отрицательного происходит с организмом женщины после наступления климакса? На какие заболевания стоит обратить внимания, чтобы не пропустить первые симптомы? Можно ли скорректировать все негативные проявления менопаузы и климакса таким образом, чтобы женщина их не ощущала?

— Нужен ли особенный чек-ап для организма с наступлением климакса?



— Что такое заместительная гормональная терапия (ЗГТ)? Кому она категорически не подходит? Каким образом кроме ЗГТ можно скорректировать проявления менопаузы?

— Мифы и правда о негативном последствии для организма ЗГТ.

К участию приглашаются врачи гинекологи, эндокринологи, терапевты.

