Не только про Пригожина. Материалы «Фонтанки», которые нужно прочитать

Мы знаем, как сложно на бегу рабочей недели прочитать все, что выдавала в будни «Фонтанка.ру». В рутинной гонке легко пропустить важное, полезное или просто забавное. Мы попытаемся исправить эту ситуацию. В качестве эксперимента сегодня мы будем публиковать здесь лучшие и главные материалы ушедшей недели. Смотреть онлайн можно не только на «Фонтанку», но и на Петербург. В этом помогут наши супервидовые веб-камеры проекта «(От)личный Петербург». Включайте, смотрите, читайте и голосуйте.
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